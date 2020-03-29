一家七口確診士氣不減 醫生長女拍抖音自娛

（怡保29日訊）安順醫生一家七口全被確診感染冠病，惟這並沒有打擊他們抗疫的士氣，醫生的長女還通過抖音短視頻（Tiktok），拍攝家人在隔離期間情況自娛，獲得許多網民為他們加油打氣。

確診的醫生三蘇安比亞是安順醫院緊急及創傷部主任，上傳視頻的是其5個孩子中的長女艾麗卡（17歲），該視頻短時間內就在社交媒體被網民瘋傳，大家紛紛給醫生一家人獻上祝福，希望他們早日痊癒。

從視頻中可見，雖然孩子們被隔離在醫院，但病毒並沒將他們擊垮，他們仍以笑臉迎人，為自己與家人打氣，孩子們的純真可愛充滿正能量。

此視頻在推特至今已獲得46萬3000次觀看、2萬9000次轉推，以及3萬5000個贊；艾麗卡也表示他們一家人雖然確診，但目前情況良好。

此外，艾麗卡今天也在推特上傳兩張她與弟妹們一同戴上口罩的合照，並呼籲人們記得保持距離和做好防範措施。

三蘇安比亞的妻子艾米愛德麗娜也曾於27日，在其臉書上傳一張在醫院拍攝的全家福，並寫道：“祈禱我們一家從冠病確診中痊癒，我們被送入怡保（中央）醫院，我的丈夫是安順醫院急診室的專科（醫生）。”

艾米愛德麗娜在隔離期間，一直都有在其臉書更新一家人的現況，根據她其中一則帖文，眾人在怡保蘇丹後拜潤醫院隔離和接受治療4天後，早前已被送返安順醫院進行隔離，且送往安順醫院途中還有2名交警陪護，以確保行程順利安全。

她也有分享孩子們製作的抖音視頻，並慶幸孩子們在抗疫期間還能逗父母開心。其每個有關抗疫的貼文皆吸引網民按贊和留言打氣。

艾麗卡日前接受《馬新社》訪問時表示，其父母共育有5名子女，年齡介於8至15歲，父親是家庭成員中第一個被發現感染冠病的人，自3月27日（星期五）開始被隔離在安順醫院，至於母親與孩子們則是隔天被隔離。

“我們現在是通過自身的抗體來對抗病毒，希望14天的隔離期後，我們都能好起來。”

有網民在推特詢問確診冠病有什麼症狀，她說，其父親有發燒、咳嗽及呼吸困難的症狀，而其他人只是發燒。