BSH受惠者納稅人無需申請 關懷援金自動匯入戶頭

（布城29日訊）已獲批準的生活援助金（BSH）受惠者，以及向內陸稅收局註冊的納稅人，只要符合資格，國家關懷援助金（BPN）便將會自動匯入銀行戶頭，無需提出申請。

國家關懷援助金這個一次性援助金，將於4月底及5月底分2次發放。

財政部今日發文告指出，在首相丹斯里慕尤丁所宣布的國家關懷援助金下，政府將撥出100億令吉發放這筆援助金給符合資格的人民。

符合資格的群體為家庭收入4000令吉以下（可獲得1600令吉援助金）、家庭收入4001至8000令吉（可獲得1000令吉援助金）、21歲以上單身收入2000令吉以下（可獲得800令吉援助金），以及21歲以上單身收入2001至4000令吉（可獲得500令吉援助金）。

那些沒有向生活援助金或內陸稅收局註冊的民眾，可從4月1日起登入內陸稅收局官網www.hasil.gov.my提出新的申請。

若有任何疑問，可以聯絡財政部或內陸稅收局。

●財政部

電話：03-8882 9089、03-8882 9087、03-8882 9191、03-8882 4565及03-8882 4566（星期日至星期五，上午9時至下午5時）

電郵：[email protected] / [email protected]

Telegram帳號：PRE PRIHATIN

臉書專頁：Kementerian Kewangan Malaysia

●內陸稅收局

電話：1-800882747、03-89111000（星期日至星期五，上午9時至下午5時）

財政部籲民眾提防詐騙

鑒於詐騙集團或將趁機詐騙需要關懷人民振興經濟配套援助的民眾，財政部提醒民眾提防詐騙，參考官方來源，同時不要向任何第三方提供資料。

財政部也在文告中，對通過各種管道，對振興經濟配套表達看法、批評及建議的馬來西亞人，表示感謝。

財政部表示，它將通過國家跨機構振興經濟協調與執行單位（LAKSANA），確保關懷配套將有效率及迅速實行。