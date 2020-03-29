手套需求激增缺貨 廠商急聘本地人趕工

（吉隆坡29日訊）由於新冠肺炎疫情料會持續蔓延，頂級手套（Top Glove）估計歐美國家對手套需求激增將會超出他們的生產能力，進而導致缺貨。

頂級手套集團創辦人兼執行主席丹斯里林偉才說，公司為了應對需求大增的情況，已經延長發貨時間。

他於周五告訴路透社，公司於過去數周收到的訂單主要來自歐美國家，生產力也因此增加了一倍。

他指出，有一些客戶是緊急下單，而且從通常一個月10個集裝箱的訂單，突然增加到20個集裝箱。

他坦言，由於訂購量增加100%，而他們的產量只能增加20%，市場上的手套肯定會短缺

，即介於50%至80%。

林偉才說，對手套的特殊需求量料會持續3個月，雖然亞洲市場的需求開始放緩，但大量訂單則預計會維持長達9個月。

“為了應對這問題，公司已將交貨時間調整為短則30天，最長150天，公司會確保所有客戶公平分配到額外的手套。”

他說，該公司每周增加一台新機器，最多可以提高30%的產量。

根據報道，頂級手套一天可生產2億只天然與合成橡膠手套。該公司工廠的使用率經於本月提高了10%至95%率，預計4月會達到最大使用率。

報道也指頂級手套司急於物色1000名工人運作。頂級手套通常僱用尼泊爾員工，如今基於行動管制令，他們欲擬聘請馬來西亞人。

“我們需要約10%的額外工人。在此（行動管制）期間，我們無法從尼泊爾引進工人。我們僱用一些本地工人來提供幫助，尤其是包裝方面。”