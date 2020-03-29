13歲少年確診 父母淚送兒上救護車

（居鑾29日訊）政府在居鑾新邦令金的甘榜拿督依布拉欣瑪吉和拿督依布拉欣瑪吉新鎮落實加強行動管制令至4月9日，其中來自依布拉欣新鎮的一名13歲少年確診新冠肺炎必須送醫隔離治療，在走向救護車前，少年不禁落淚，其父母也淚眼送兒子離開，聲聲囑咐隨時電話聯系，讓旁人也感到不舍。

確診少年沙茲萬的表兄弟今日將36秒的送行影片放上臉書，畫面可見他在家人的陪伴下，一手拎著行李一手拿著裝滿日常用品的水桶，而遠處救護車已在等待。

沙茲萬的父母在門口為孩子送行，當時母親已忍不住落淚，沙茲萬也在離開前一度放下行李抹淚，然後提起行李轉身走向救護車，並在上了救護車後一邊擦淚一邊與父母揮別。

根據《大都會日報》報道，少年的父親卡達里透露，沙茲萬是他們的小兒子，在確診前已出現咳嗽癥狀，衛生局官員4天前到他們住家檢查時，詢問了家人是否有癥狀，沙茲萬隨後獲安排到附近的診所篩查。昨日，他接獲衛生局的來電，指其孩子確診，晚上10時30分會派救護車到家里接孩子到居鑾中央醫院接受治療。

“我沒想到孩子會確診，因為沙茲萬看來只是普通咳嗽，沒有發燒和呼吸困難，所以我們以為他只是普通咳嗽。”

卡達里坦言孩子曾到附近的清真寺祈禱，也曾出席邨內的婚宴，他對衛生局官員能及早提供檢驗，讓他們通過篩查得知孩子確診表示感謝。

他說，沙茲萬今早已與家人聯系，聲音聽起來很健康，他也囑咐沙茲萬家人隨時能夠用電話或視訊與他聯系。

目前卡達里一家仍在等待衛生局官員的進一步指示進行篩查，以確定家人是否已被沙茲萬傳染。