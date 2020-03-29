以防避開路障隨意上街 或限制民眾走小路

（八打靈再也29日訊）內政部長拿督斯里韓沙再努丁聲稱，執法單位接下來或將限制一些小路的使用，以確保民眾無法借由小路避開執法單位所設的路障而隨意上街。

他今日在雪隆一帶巡視路況後表示，執法單位接下來將加強執法力度，採取更嚴格的執法行動，確保人民都服從行動管制令。

他說，據警區主任告知，一些地區有很多小路可通行，因此，有可能將限制一些道路的使用，所以當民眾出門時，都必須經過執法單位設立路障的路線。

鄉下人民醒覺意識較低

他不諱言，一些民眾可通過Waze得知哪里有路障並想方設法去避開，因此，希望透過執行這項策略，讓人民無法通暢無阻。

“和鄉下地區比較起來，城市地區更嚴格遵守行動管制令，也許是鄉下人民的醒覺意識沒那麼高；因此，當局將透過廣播方式要求民眾都留在家里，也會向他們宣導更多有關新冠肺炎的資訊。”

韓沙聲稱，隨著動管制令已來到第二個星期，當局共逮捕1354人及將73人提控上庭，這些人士所犯的罪行包括不準守當局指令、參與集會及沒服從執法官員的指示回家等。

他指出，行動管制令第一個星期，當局逮捕不到100人，但到了第二個星期的數據卻有所提升，短短3天內就有超過700人被捕，至今已有1354人遭逮捕, 證明了我們將採取更嚴格行動，希望全民給予配合。

他強調，雖然目前有逾95%民眾遵從行動管制令，但當局接下來兩個星期將繼續加強執法，包括增設路障，以確保人民都留在家中沒隨意出門，進而防止疫情持續擴散 。

他也形容，冠病是“隱形力量”，不知出現在什麼地方，相信只要全民給予配合及遵守行動管制令，大馬便可更快戰勝這個“隱形武器”。