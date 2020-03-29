警更嚴厲對付違反管制令 一天逮649人

（吉隆坡29日訊）為了確保行動管制令更有效執行，警方已採取更嚴厲行動提控違規者，昨日73人被控上庭及承認有罪。

國防部高級部長拿督斯裡依斯邁沙比利指出，前天警方扣查320人，昨日被扣人數增加一倍至649人，其中73人被控上庭及承認有罪。

他在記者會上說，除了被控，警方也開出傳票，用法律方式對付違規者。

他說，警方昨日加大力度檢查3223間商店及31萬938輛車輛，並勒令部分不該營業的商店關店。

“至今還是有人頑固不靈，有的假借出外採購為由，一天外出4次，連警方都認得他們的面孔。還有集體活動的，在咖啡店喝茶、一起出門等。”

他提到，政府明日可能公佈更嚴格的行動管制令新標準作業程序。

政府沒全面封鎖各地

不過，他駁斥有媒體錯誤引述他的談話，指政府會全面封鎖各地，那是假新聞，他重申自己每天只公開發表一項聲明，不會透過個別媒體發佈消息。

此外，依斯邁提醒非政府組織，若要捐贈物資，必須通過社會福利局、國家天災機構等特定單位，不能直接發放給目標群，同時希望所有捐獻者列出所捐獻的物資及數量，以方便當局處理。

他補充，政府是聽取衛生部勸告，這措施旨在是保護非政府組織成員，避免不小心接觸確診患者，以降低感染風險。

他說，行動限制令部長級特別委員會將繼續收集民眾及非政府組織反饋，以改善現有作業，以及尋找更適合方法輸送物資給所需的單位。