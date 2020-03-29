補習中心面臨倒閉 林星發：被迫向家長收學費

（巴生29日訊）馬來西亞課後補習協會主席林星發說，行動管制令一旦繼續延長，根據該協會統計，大部分補習中心可能面臨倒閉的風險，因此，該會期盼政府看見同業的需求給予援助。

他發表文告聲稱，各補習中心在行管令期間，還是需承擔基本開銷，包括租金和教職員薪金等，因此被迫繼續如期向家長收取學費，希望家長可諒解。

他表示，若家長有經濟問題，我們都會和他們洽談，給他們優惠，主要是讓孩子可繼續學習。

“如果父母不願配合或支持，相信在補習中心倒閉和補習老師失去生計後，家長將失去很多補習老師。 ”

希望家長支持共度過難關

“試想想，如果疫情好轉了，但大部分補習班和安親班都倒閉了，雙薪家長該如何是好？到時誰來教導與照顧孩子？希望家長繼續支持，一起攜手度過難關。”

林星發強調，疫情初期，大部分的補習中心不惜一切把防疫工作做到最好，只為了給孩子最安全的環境上課。

他聲稱，現在處於疫情爆發期，各補習中心竭盡全力，採取“停課不停學”的網上教學方案，希望借此保持孩子的學習動力。

他解釋，教師通過網課方式，讓學生繼續補習。學生可在網上提出疑問，若時間無法配合的學生，則可看重播影片。

“大家都不知行管令何時結束，但各中心全面配合教育局的制度，老師們也花了許多時間和精神準備課綱，教課完全沒松懈，所取得的網課效果也不差，沒耽擱到學生的學習進度。”

林星發表示，該協會的立場是，如果補習中心什麼都不做，家長不付費是合理的；但對於那些有在努力付出和採取行動的補習業者，就應當收費。

他強調，協會也嚮應政府政策，再辛苦也要發薪水給教師們。