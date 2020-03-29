10天籌備150萬口罩防護品 李金友租飛機運返大馬

（八打靈再也29日訊）綠野集團執行主席兼大股東丹斯里李金友租用了一架飛機，將150萬個口罩和個人防護裝備（PPE）運抵馬來西亞。

他在臉書貼文說，經過10天的辛苦努力後，很高興地宣布，他租用了一架飛機，以便能運送150萬個口罩和個人防護裝備。

他聲稱，口罩是防止疫情蔓延的最佳防範措施，因此待政府解除行動管制令後，每一個出門在外的大馬人都應戴上口罩。如果這成為一個法律，也許是一個可替代封城（我國實施的是行動管制令）的方法。

他形容，對抗冠病疫情就像是一場隱形戰爭，人民應採取更多預防措施，才有望減緩冠病的傳播和蔓延。在這時刻，預防勝於治療，沒有別的辦法；在疫苗研制出來前，預防是對抗的最好方法。

李金友強調，行動管制令只是一個短暫解決方案，希望馬來西亞政府和人民在這90天內團結起來，採取主動行動，以確保馬來西亞有足夠的口罩供應。

他說，馬來西亞已被認為是全世界最大的手套生產國，要成為最大口罩生產國應該不難。在90天後，馬來西亞須有足夠的口罩，我們才能以更嚴厲的防範措施來代替行動管制令。

他同時也發起“幫助馬來西亞”（Bantu-Bantu Malaysia）運動，包括分發食物，以確保金馬皇宮酒店5公里半徑內的人民，都有足夠的食物。

他披露，他們分派500包食物給一些家庭。為讓這項運動順利運作，他也將金馬皇宮酒店的宴會廳臨時設為此運動的行動室。

他說，通過此運動，他們與一些家庭和朋友合作，以便能引進口罩、個人防護裝備和測試劑到大馬。

“我們希望通過這項運動，可召集到更多人，將5個必要物品，即口罩、個人防護裝備、測試劑、呼吸機和消毒搓手液帶到大馬。”