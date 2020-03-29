首相籲幫窮人 防長禁派物資 沈志強：政府應統一立場

（大山腳29日訊）大山腳國會議員沈志強說，首相日前開口要求非政府組織幫忙有需要的民眾，但3天後國防部高級部長依斯邁沙比利卻指非政府組織不能沿戶派救濟品。

沈志強發文告說，首相日前在演講中懇請非政府組織和福利組織協助民眾，國州議員也率領團隊下場幫忙。這些舉動確實“違反”行管令，但卻不忍心讓貧困人士餓肚子，非政府組織和朝野政黨黨工和志工都戴上口罩、維持1公尺距離，甚至還穿上手套，盡量避免受到感染。

“下場幫人並非很爽，有些鄉管會委員也害怕染疫，特別是高齡委員。但部長卻下令非政府組織不要分派食物，反而叫他們捐助物資給社會福利局，再由志願警衛團和民防部隊分派。”

“警衛隊及民防部隊等前線人員已忙得喘不過氣，如今還要叫他們處理物流、收拾物資、看顧物品，並分配物資？部長知道這一切嗎？

“請你們統一立場，不要在亂局中添亂。”

他認為政府是時候要設置中央分配系統，但不要加重社會福利局、志願警衛隊、民防部隊等前線人員的負擔。如此就可以減少非政府組織等人下場派物資，只有特定人士才能出動。

“我建議政府收購食物、基本食品和農夫即將丟棄的數以噸計蔬果，然後由那些沒工開的人，或是政府動員德士司機、電召車等，給他們工資，並根據福利部名單遞送物資。”