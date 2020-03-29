中友好協會聯同北京卓誠惠生公司 捐贈我國110萬元檢測劑

（吉隆坡29日訊）中國人民對外友好協會聯合北京卓誠惠生生物科技股份有限公司，向馬來西亞中國友好協會捐贈總值約110萬令吉（約180萬元人民幣）的新冠肺炎檢測劑。

馬來西亞駐中國大使拉惹拿督努斯爾萬，在27日於北京大使館接收總數1萬零32份新冠肺炎（COVID-19）核酸檢測試劑盒及核酸提取試劑，支援我國對抗疫情。

中國人民對外友好協會副會長宋敬武、東亞部主任袁敏道、中國友好和平發展基金會秘書長王合善及有份捐贈的各企業代表皆出席該捐贈儀式。

宋敬武在捐贈儀式上聲稱，中馬兩國是守望相助的友好國家。此前中國人民抗擊疫情最困難的時刻，大馬政府和人民給予他們的支持與捐贈，將永遠銘記於心。

他說，當時馬中友好協會會長馬吉德率領該協會會員第一時間發來加油視頻，並向湖北捐贈了10萬個醫療檢驗手套，令他們感動不已。目前大馬疫情形勢較嚴峻，而中國會像當初大馬援助他們一樣，所以捐助該批物資，希望為大馬對抗疫情提供綿薄之力。

他表示，昨晚G20領導人在應對冠病特別峰會上，中國也表示將公開分享他們對抗疫情的經驗，與全世界人民攜手戰勝疫情，重振世界經濟。

拉惹拿督努斯爾萬則在捐贈儀式上指出，目前大馬疫情嚴重，所以中國抗疫的有效經驗和成功糢式值得我國去學習。

“大使館保證有關物資將第一時間運抵國內，也將繼續加強與中國人民對外友好協會的合作。”

此外，大馬駐北京大使館如今正在協助馬中友好協會安排物資運送回國，移交至國家天災管理機構（NADMA）分配到急需使用的醫院。