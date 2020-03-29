不听話上街溜達 威中24人 靈32人 被捕

（大山腳、八打靈再也28日訊）不听話在上街溜達，威中警方一天內逮捕24人，而靈市則再有32名男女被逮捕。

威中警區代主任慕斯達法說，警方較早前勸告沒要事上街者赶緊回家，但，對于屢勸不听者，惟有采取逮捕行動。

他說，警方援引刑事法典269條文及傳染病控制條例第七條進行調查。一旦罪成，將會被罰款或1年牢獄或兩者兼施。

另一方面，八打靈再也警區主任聶依查尼指出，被捕者有9名巫裔男子、6名印裔男子、2名華裔男子、1名卡達山男子、6名印尼男子、1名尼日利亞男子、2名越南男子、1名中國男子、1巴基斯坦男子、1名中國女子、1名巫裔女子及1名印尼女子，他們年齡介於14至65歲。 他說，9名巫裔男子中，有1名14歲少年，因與1名19歲青年涉及爆車鏡案件被捕。 他指出，這些人都違反了行管令，包括多人聚集一處、在超時營業的檔口喝茶、沒有合理出外理由、遭截查時挑畔警方、到處蹓躂、聚集喝酒等，而被逮捕。