副外長：印度撤僑專機費用 威斯達航空國大黨分擔

（八打靈再也28日訊）外交部副部長拿督卡瑪魯丁披露，威斯達航空公司和國大黨將分別承擔撤僑專機費用，以便把滯留在馬爾代夫及印度的國人帶回國。

他今午與人力資源部長兼國大黨署理主席拿督斯里沙拉瓦南透過外交部的臉書直播召開記者會，匯報滯留國外的大馬人最新進展。截至今日，共有3616名大馬人分別滯留在58個國家。

他表示，汶萊政府也同意再增加機位，讓更多滯留在埃及的大馬人可回國。滯留在埃及的86名大馬人將會在明天返國。

他提到，這些滯留在海外的國人人數逐日增加，主因是許多國家開始封境，包括取消國際航班。

“撤僑行動是針對已購買回國機票的大馬人，他們主要是因公幹、家庭事務、渡假或其他合理理由在國外，卻因有關國家實施封鎖，飛機停飛沒法回國而滯留在海外。”

卡瑪魯丁聲稱，截至今日，最多國人滯留在印度，共有1988人，他們分別滯留在真奈（916人）、蒂魯吉拉伯利（523人）、新德里（328人） 、阿姆利則（173人）及孟買（48人）。

他表示，國大黨早前已承擔7趟撤僑航班，將滯留在印度及孟加拉的大馬人帶回國，該黨如今同意承擔另12趟航班的費用，將滯留在上述印度城市的大馬人帶回國。

他要感謝國大黨給予的努力和付出。國大黨也計劃承擔專機費用，在近期內飛往尼泊爾加德滿都，將滯留在當地的大馬人接回國。

另一方面，沙拉瓦南說明，國大黨是與外交部長拿督斯里希山慕丁商討後，決定再安排12架專機，前往印度撤僑行動。

他補充，一旦獲馬印兩國外交部批準，這些專機將動身前往印度進行撤僑行動。

卡瑪魯丁表示，滯留在馬爾代夫的大馬人將乘搭威斯達航空公司返國，費用由該航空公司承擔，他對此給予感謝。

他說，共有18人滯留在馬爾代夫。

他強調，撤僑行動預計將在近期內分階段進行，希望滯留在國外的國人保持冷靜，遵守當地政府指示及時刻與在國外的大馬代表保持聯系。

與會上，他也對確保撤僑行動順利進行的駐外大馬使領館官員表示謝意。