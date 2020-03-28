補貼薪資600元 僱主：政府體恤百姓

（檳城28日訊）隨著行動管制令的延長，許多行業業者因無法營業而苦不堪言，除了要應付財務、金錢周轉的問題外，還要為了員工的薪資而煩惱。我國政府昨天宣布將為雇主承擔員工每月600令吉的工資，不少僱主受訪時異口同聲認為，雖然600令吉不夠補貼，但總比沒有來得好。

莊國才：好過沒補貼

大明五金機械有限公司主席莊國才接受光明日報訪問時說，雖然600令吉的補貼對於僱主而言起不了多大的幫助，但有補貼好過沒補貼，看得出政府還是體恤百姓的。

也是檳州五金機械商會會長的他坦言，在行動管制令期間，五金業無論是門市還是批發皆無法營業，大受影響。

他說，五金業的業者都在愁員工的薪水問題，如今有了這補貼，多少能幫助到業者們度過難關，也讓員工可以安心。

陳俊業：減輕僱主負擔

Aim Max媒體有限公司執行董事陳俊業認為，600令吉的補貼不多不少，至少能減輕僱主們些許的負擔。

他說沒有預想到政府會給予上述補貼，他原本已打算告知其員工，在這非常時期只能給予他們70%的薪資，如今有了這項補貼，公司裁員的機率也較低。

“坦白說，像我那樣從事廣告業的，生意早在行動管制令前就受影響，現在政府給補貼，我們暫時不需為了員工薪資而煩惱，也能在這期間有資金應付在其他財務管理上，並規劃好未來的計劃。”

他說，雖然政府宣布了上述薪資補貼計劃，但沒有詳細列明相關條件，比如如何申請、什麼人符合資格等，如今只能等政府進一步的宣布。

譽玉芝：不能一直補貼

檳城姑蘇廣存堂茶酒樓公會會長譽玉芝受訪時也認為政府給予的600令吉不夠補貼雇主的損失，而且政府總不能一直補貼下去，畢竟國庫也有一天會用完。

她稱，自行動管制令實施後，茶酒樓的生意是受到100%的影響，因為沒了生意就等於零收入，加上在該管制令實施前，一些茶酒樓的冷房里已庫存不少食材，如今管制令又延長，估計很多食材都已變質。

“一般茶酒樓的員工有20名以上，他們的薪資已佔了業者財務的一部分，加上業者還要面對沒有生意的虧損，600令吉確實不夠。”

她說，上述補貼在短期內或許有多少幫助，然而業者更希望的是，可以快點開業做生意，這樣才能真正幫助到業者，所以政府目前應該致力抗疫工作，以便能盡快解除管制令。