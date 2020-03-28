探討線上教學可行性 教育部網上推問卷調查

（八打靈再也28日訊）教育部展開一項問卷調查（https://surveymurid.moe.edu.my/），收集每戶家庭在實施線上學習過程中的準備情況，包括他們是否擁有網絡的設備，以探討教師實行線上教學的可行性。

教育部發布的調查問卷分為兩部份，即學生和家長是否擁有個人電訊設備。

問卷提到，家長首先須填寫有關孩子的求學資料，包括（一）目前在政府學校就讀的孩子人數、學生姓名、身份證號碼、就讀年級和所在州屬。

問卷要求家長須填寫孩子是否擁有以下個人電訊設備，包括個人電腦、平板電腦、手提電腦、智能手機、或是沒有（Tiada）。該項題目也允許家長填寫學生持有超過1個以上的個人電訊設備。

問卷詢問，使用智能手機、平板電腦、手提電腦、個人電腦、桌面電腦和連接網絡所做出的準備，是以預付配套（Prepaid）或後付配套（Postpaid）形式進行。

問卷也針對網速和上網限額（KUOTA INTERNET）兩方面，尋求家長們的看法。

至於另一問卷，則同樣要求家長填寫本身所擁有的個人電訊設備和網速等。

該問卷也要求家長回答學生在家中進行線上學習的準備、學生是否能在家中連接網絡。

除了學生個人資料外，問卷的提問都以選擇性方式讓家長處理。

家長們受促在4月3日或之前完成上述問卷調查，調查將在截至日期後進行分析。