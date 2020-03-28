派報還須提防劫匪 報販無奈延遲出門

（檳城28日訊）在疫情的陰影下清晨派報還須提防劫匪，每日風雨無阻派報人員都成了驚弓之鳥。

行動管制時期沿門逐戶分發精神糧食的派報員，在此之前的已受到劫匪攔路搶劫的威脅，如今眼見人們不能工作躲在家里收入減少，更是未雨綢繆的慎防劫匪。

無更好防匪辦法

報販蔡錦有（43歲）面對這種情況，除了很無奈的把出門派報的時間延遲半小時，並沒有其他更好的防匪辦法。

他說，過去他清晨5時30分出門，現在延遲到6時才出門。

平時他要3小時30分才能把報紙派完，由於工人不上班學生不上課，一些他供應報紙的賣報據點商店乾脆暫停營業，派報的工作減少了，派報的時間也減少，剛好可以讓他延遲半小時出門。

派報10年首遇疫情

病疫的威脅是蔡錦有從事這份工作10年來首次遇到的問題。

派報紙時免不了須和遇到的人談上兩句，而上下樓乘電梯有感染病毒的風險，他因而在出門派報時一定戴口罩，並且隨身帶消毒液。

目前他消耗的口罩和消毒液都是自費購買的，由於每天出門派報都要戴口罩，口罩的使用量大，這對收入有限的派報員來說是個沉重的負擔，希望能夠獲得各有關方面提供派報員免費的口罩、消毒液和手套。

管制期沒停止派報

報紙代理商檳聲書報公司職員鄭煌頌和劉來榮說，各語文報章的定戶目前保持不變，不過，一些售報據點的報紙零售量有上升的趨勢，而他們提供報紙的派報員並沒有人在此期間停止派報。

他們說，總的來說報紙銷量沒有顯著的起落，雖然人多熱鬧的菜市場報攤銷量有所增加，可是一些位於商業區的售報據點如小商店，卻因為整個區少人上班，不但買報的人少了，甚至一些據點也關門。

一些人多的據點買報的人增加了，可是一些據點關門，沖淡了報紙的大好行情。

他們擔心，行管令延長實施會導至收入減少的人們謹慎開支，最後會減少購買精神糧食的開銷。

買報人數少照常營業

平時主要做土庫街白領階級生意的報販陳世江說，這一帶的商店和辦公樓多數關門，平時向他買報紙的人少了一半。

即使如此，他還是每照常營業，畢竟還有一半的讀者要閱報。

買報紙人數略增

在檳城吉寧萬山賣報的陳亞明說，最近向他買報紙的人增加了，不過並不是很多。

他說，2004年12月26日發生南亞大海嘯之後一小段時期，他的報攤經歷過報紙大銷的好日子，目前報紙生意的提升只是小兒科。