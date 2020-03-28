國防部長：包括採購日常用品食物 政府將公佈更嚴格行管令指南

（布城28日訊） 國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利指出，政府將會於明天或後天公佈更嚴格的行動管制令指南，包括收緊採購日常用品和食物的限制。

他說，政府也可能限制人民購物的時間，但必須確定的是，超市一樣會開門營業，人民無需擔心。

依斯邁沙比利說，非政府組織不能沿戶派救濟食物，想要幫助民眾的志願者可把救濟品送到各區婦女部旗下的福利局，由志願隊（RELA）和民防部隊（APM）負責派送。

他感謝非政府組織在這個危難時刻伸出援手，派送食物給有需要的人民。

不過，他建議志願者把救濟品送到福利局收集，再讓特定人員負責派送救濟品。

“我們建議志願團體把食物送到福利局，讓福利局作為收集中心。”

他歡迎關心疫情的志願團體繼續幫助人民，但他們必須遵守行動管制令。

全國1046入口設路障

依斯邁沙比利指出，警方在全國1046個入口處設路障，檢查24萬零544輛轎車。

他指出，行動管制令進入第11天，路上依然有不少交通行駛。

依斯邁沙比利指否認社交媒體流傳指我國實行緊急狀態和宵禁的指控，並斥是假消息。

他指出，執法人員已經開檔調查，接獲363宗假銷售案件、114宗是假新聞投報。

依斯邁沙比利說，房屋及地方政府部從3月30日開始在全國實行消毒工作（NYAHCEMAR）。

他指出，吉隆坡市政局已經從3月23日開始實行11項消毒工作。