仍有人溜達趁機做案 看來只能“牢”住頑固者

（巴生28日訊）正當大部分國人都留守在家防抗疫情，卻還有一些人依然在外溜達，甚至還有人出外聚眾喝酒，看來只有“判監坐牢”才能阻嚇這些頑固又不聽勸的人！

與此同時，還有一些竊匪在行管令期間，趁街上人少的“空檔”幹案偷竊，行為惡劣。

全國行動管制令邁進第11天，巴生北區警區仍積極在各主要道路設路障排查，同時派出巡邏隊到各地區查勤，只要看到“可疑”民眾，警方都會盤查。

巴生北區警區主任努魯胡達助理總監指出，該警區巡邏隊於本月26日淩晨4時，在巴生衛星市逮到1名華裔男子在偷竊汽車的電箱。該華裔嫌犯年齡30歲，是一名身障人士，目前已獲保釋。

身障者偷電箱被捕

她披露，警方已援引刑事法典第379A（偷竊摩哆車）條文或預防和控制傳染病法令第7（1）條文調查此案。

“盡管嫌犯獲保釋，但警方依然開檔調查，完成報告將交總檢察署定奪下一步行動。”

她接著披露，該警區巡邏隊於本月27日上午10時在巴生大山腳花園羅弄古倫（Lorong Gurun）巡邏時，當場逮到4名在該路涼亭喝酒閑聊的男子。

她說，這4名年齡介於30歲的男子當場被逮捕歸案，警方將援引1955年輕微罪行法令第21條文或預防和控制傳染病法令第7（1）條文調查。

“所有嫌犯被延扣調查，完成調查報告就交總檢察署定奪下一步行動。”

7趴趴走民眾落網

努魯胡達披露，警方於本月27日逮捕了7名無法給予充分理由在外走動的人士！

當天上午11時20分，警方在巴生中路孟巴里9路，逮到2名在一棵大樹下閑聊的孟加拉籍外勞。

她說，這兩人介於20歲至30歲，警方將援引預防和控制傳染病法令第7（1）條文或1959/63年移民法令第6（1）（c）條文調查此案。

下午2時，警方在海峽大道設路障時，截查到一名巫裔男子載著2名孟加拉籍男子，三人都無法給出合理的外出理由而被逮捕。

她說，警方將援引預防和控制傳染病法令第7（1）或刑事法典第269條文（可能散播傳染任何危及性命疾病之疏忽行動）展開調查。

努魯胡達接著說，在同天下午3時，警方在中路哥倫比亞醫院前路段巡邏時，排查到1名男子和1名印裔女子在屋外走動。兩人無法出示文件，也無法交代為何不留在家，所以被警方拘留。

“兩人年齡介於20歲，同樣在預防和控制傳染病法令第7（1）條文下被調查。”