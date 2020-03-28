檳紅新月會 籌集物資支援前線

報導：林真珠

（檳城28日訊）防疫前線告急，馬來西亞紅新月會檳州分會日前發起籌集物資支援前線，凝聚群眾之力與前線抗疫人員共同進退，一起為生命作戰！

馬來西亞紅新月會檳州分會總監曹添寶今日接受《光明日報》訪問時指出，通過國家安全理事會獲知目前醫院抗疫所需所缺物資後，發揮該會力量，在這非常時期里，為前線抗疫人員籌集物資。

“目前主要所需所缺物資為三層口罩、防護面罩及個人防護設備（PPE），這些都是防疫前線每日不可或缺的。”

他說，2、3日前我們才發起這場籌集物資運動，由於才剛開始，所以知曉的人並不多。

“我們的籌集運動捐款或捐贈物資都無任歡迎，如果民眾擔心本身購買的口罩、物資是否能符合前線防疫規格所需，那他們可以捐款方式參與這籌集運動，他們也可以注明有關捐款用於捐購何種物資。”

他說，有意捐贈物資的民眾，則希望他們在捐贈之前先聯繫我們，以便我們告知他們所需所缺的相關物資，避免購買不符合防疫前線所需的，也可聯絡我們安排載送捐贈的物資。

他也指出，目前該會也正在為前線防疫人員製作防護面罩，10多名會員在3天前聚集在會所，每天分工合作不斷製作防護面罩。

“我們的目標是製作1000個，目前已做好了300至400個，而製作防護面罩所需的材料，一半是來自民眾的熱心捐助，另一半則是我們自資。”

他說，這些籌集到的物資之後都會交到州內的政府醫院去，但會依據國家安全理事會所提供的資訊，來分配給各醫院，以便缺乏物資的醫院獲得支援。

熱心民眾現在就可通過線上轉帳捐款，響應這場籌集運動，轉帳到Malaysian Red Crescent Society Penang Branch，大眾銀行戶頭號碼3154340629，並注明Covid-19 Project。

欲知更多詳情或有任何詢問，可電郵[email protected]，或通過臉書MRCSPenang聯繫該會，行動管制令結束後也可撥打該會電話04-8275678。（ TTK)