重召李國忠審核死亡病例 父女兵抗疫

（八打靈再也28日訊）我國新冠肺炎疫情依然告急，衛生部全國危機準備及應對中心（CPRC）設立“新冠肺炎死亡審查委員會”，以針對死於新冠肺炎的病例進行審核。特委會由傳染病顧問專家兼衛生部前副總監（研究與技術支援）拿督李國忠主導，讓這名在今年1月從前線線卸下的傳染病專家顧問，與女兒一同站在前線上，為我國抗疫而戰。

新冠肺炎死亡審查委員會，是針對死於新冠肺炎的病例進行審核，希望這些分析給予可以協助衛生部應對新冠肺炎病患。除了李國忠，還有其他委員，即相關的專家協助。

李國忠也是前副衛生總監（研究與技術支援）。眼看女兒不但繼承自己的衣缽，同時亦沿襲自己的無畏精神，內心是百感交集的。他早前在推特貼文感性的說，“20年前，當我準備離開，前往吉隆坡中央醫院的沙斯（SARS）病房時，9歲的女兒告訴我：小心一點，爸爸。今早，換我提醒在芙蓉新冠肺炎病房第一天作為駐院醫生（MO）上班的漢娜（女兒）：照顧自己，女兒。”

他提及，2003年，沙斯疫情爆發期間，他正準備離家工作之際，女兒輕聲要他：“小心一點，爸爸”；2020年，新冠肺炎疫情嚴峻，而女兒已成為駐院醫生，也是她在冠病病房工作的第一天，他要柔聲提醒女兒：“照顧自己，女兒”。作為以救死扶傷為己任的醫生，他全力支持女兒站在前線，為國家和人民出力；但作為愛女心切的父親，他也和全天下為人父母一樣，難掩對女兒的擔憂。

“很多為人父母者都能明白我現在的感受......擔心。”

盼疫情後一家團聚

李國忠除了在推特撰文抒發當下的心情外，也附上一張全家福，希望疫情後一家人都能平安團聚在一起。

截至今午，上述貼文已獲逾8300個贊，近4000次轉推，網友也紛紛留言為這對無懼迎戰致命病毒的父女打氣加油。

不少網友的留言提到，“一切順利，漢娜！你的女兒和你一樣偉大，保佑馬來西亞早日康複”、“謝謝您，你與家人已為2代爆發病毒服務國家。敬佩！”、“希望您和家人平安健康，謝謝你們的付出”、“我們都在，加油！”。

此前，雪蘭蘭州政府成立以衛生部前部長拿督斯里祖基菲里為首的4人防疫專案小組以監控冠病疫情，李國忠也是小組成員之一，另2名成員則是葉醫生和阿迪卡瑪魯查曼教授。

李國忠甫在今年1月退休。

“說我不害怕是假的” 女兒仍勇赴前線

（八打靈再也28日訊）“說我不害怕是假的。面對一個看不見的敵人，很容易感到無助。但是，我也渴望在前線工作。”

雪州防疫專案小組成員的拿督李國忠醫生的女兒漢娜在投入抗疫前說，這是她第一次真切感受到她對社區在治療這疾病和對抗這大流行（Pandemic）有明確的負擔。值得高興的是，她可以付出，發揮自己的作用。

“不要誤會我的意思，我沒有答案。 我不是醫師。我不是危重病學專家。作為一名初級醫生，我還有很多東西要學習。但是我可以服務病人。我可以執行身體檢查。 我可以進行基本的醫療程序，並幫助暈倒的患者進行初步複蘇。”

漢娜與父親一樣也是醫生，她在23日在臉書公開群組“執業醫生的請願”（Rayuan Pengamal Perubatan）記錄了她被派往前線的過程。

她在文中提到，她是芙蓉端姑查化醫院的合約制醫護人員。本月24日正式開始在其中一個新開設的2019冠狀病毒病醫院病房工作。

她說，她和一些同事23日接受了使用個人防護設備（PPE）、鼻咽拭子收集、運輸各種樣本的三層包裝的相關培訓，以及在病房工作時的操作規程/程序標準有關簡報。過程中讓她意識到，這病毒的危險性很令人震驚以及要遏制是多麼地重要。

“這樣，我可以在對抗病毒的鬥爭中填補一個位置。”

她在文末呼籲民眾學習保持社交距離、良好的咳嗽禮儀、正確的手部衛生、對經常觸摸的物體進行消毒以及在有癥狀/或與病人接觸時自我隔離。

網民貼文留言打氣

“通過扮演好自己的角色並共同努力，我們可以對抗疫情，緩和上升的曲線。保重並保持安全！”

截至今日已有超過6500名網民為這則帖文按贊，並累計了517次的分享。留言區除了向漢娜表達謝意，也有許多網民為她加油打氣及希望她好好照顧自己。

沒傳冠病附在信函語音信息

拿督李國忠醫生否認，社交媒體流傳，指新冠病毒會依附在信函，民眾必須等待24小時才能打開信函的語音是由他發出。

他今日通過推特說，昨日在社媒廣泛流傳，以他的名義為署名的語音信息，不是由他所發布的，並呼籲民眾不要再傳播有關的語音信息。

衛生部今日也通過其官方臉書指出，有關的語音信息是假的，李國忠不曾發布過有關的語音信息。

該語音信息表示，當我們從信箱拿出信函時，不要馬上打開信函，而是要將之放置在一個托盤上，等候24小時，讓依附在信函上的新冠病毒死亡之後才打開信函。

該語音信息是以雙溪毛糯醫院冠病部門主任Christopher Lee的名義所發出，而Christopher正是李國忠的英文名字，同時他也是雙溪毛糯醫院傳染性疾病醫藥部主任兼傳染性疾病的高級顧問。

設委會審核冠病亡例 分析死者資料尋策抗疫

（布城28日訊）衛生總監拿督諾希山表示，衛生部全國危機準備及應對中心（CPRC）已設立一個特別委員會，稱為“全國2019冠狀病毒病死亡審查委員會”，在醫院針對死於冠狀病毒病的案例進行審核。

他在臉書發文表示，他們是在由衛生部總監主持的全國危機準備及應對中心會議中做出這項決定，該特委會將由傳染病顧問專家兼衛生部前副總監（研究與技術支援）拿督李國忠主導，並由其他委員，即相關的專家協助。

“透過這個委員會，相關專家將審查每個冠病死者的詳細資料，包括應對方式及提供的治療；希望這些分析結果有助於我們如何應對冠病患者。”

他也向李國忠表示謝意，因為李國忠雖然在1月已經從公務員領域退休，但仍願意給幫助。

他補充，醫學發展組下的優質醫療科將擔任該委員會的技術秘書處。