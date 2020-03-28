傳染病專家李國忠貼文 抒發愛女前線抗疫心情

（布城28日訊）衛生部昨日成立一個以李國忠為首的特別委員會，以研究醫院的新冠病死亡病例。提起這位剛在今年1月退休的前線醫生，自然想到他在臉書貼文。2003年SARS疫情爆發期間，李國忠醫生準備離家工作之際，他的女兒輕聲告訴他：“小心一點，爸爸”；2020年，新冠肺炎來襲，李國忠的女兒正式成為駐院醫生。女兒在病房工作的第一天，反而是父親輕聲提醒她：“照顧自己，女兒”。

眼看女兒不但繼承自己的衣缽，同時亦承襲自己的無畏精神，前副衛生總監（研究與技術支援）李國忠內心百感交集。

李國忠在3月23日在推特貼文說：“20年前，當我準備離開前往吉隆坡中央醫院的SARS病房時，9歲的女兒告訴我：小心一點，爸爸。今天早上，我提醒在芙蓉冠病病房第一天作為駐院醫生（MO）上班的漢娜（女兒）：照顧自己，女兒。”

作為以救死扶傷為己任的醫生，李國忠絕對支持女兒站在前線，為國家和人民出力；但作為愛女心切的父親，他與天下父母一般，難掩對女兒的擔憂之情。

“很多父母都能明白我現在的感受......擔心。”

李國忠今日在推特撰文抒發自己的心情，並貼上一張全家福，希望疫情過後一家人都能平安團聚。

截至今日中午12時，這則貼文獲得約8300個贊，3800次轉推，網友紛紛留言為這對無懼迎戰致命病毒的父女打氣。

“一切順利，漢娜！你的女兒和你一樣偉大，保佑馬來西亞早日康複”、“謝謝您，你與家人已經為2代爆發病毒服務國家。敬佩！”、“希望您和家人平安健康，謝謝你們的付出”、“我們都在，加油！”。