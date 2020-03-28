財長：振興配套遏失業 讓錢流回人民口袋

（吉隆坡27日訊）財政部長拿督斯里東姑賽夫魯坦承，當他在17天前接管財政部長一職後，金融危機便不斷加劇，他和財政部官員當時都對經濟狀況感到非常擔憂。

他表示，解決方案是讓錢回流到人民的口袋，確保經濟繼續發展。

“我們正處於一個前所未有的開放貿易經濟體，一個全世界都還沒有接觸過的情況，因此解決方案一定不能是一切照舊。”

他今晚接受Astro Awani採訪時表示，我國絕對有能力從冠狀病毒疫情所引起的經濟衰退中，迎來反彈。

他強調，業界的現金流動性仍然很高，現有的金融體系將能夠提振市場。

“這全在於靈活性。我有信心金融體系能夠為我們提供支持，因為金融市場中仍然存在流動性，而這也是我們能夠提供高達2500億令吉的龐大振興經濟配套的原因。”

他說，我國的財務狀況依然穩健，而在接下來的3到6個月內，將會有更多的公司開始跳出框框思維，表現更多創新的意見。

這位CIMB集團前任首席執行員指出，關懷人民振興經濟配套的重點就是讓錢回流到人民的口袋，第二點則是確保每個人不會因為疫情而失業。

“這很重要，因此從中小型企業到大企業，我們推出了各種獎勵；其中我們為大企業設立了總額約500億令吉的保證基金，供他們借貸最少2500萬令吉的貸款；至於中小型企業，我們也提供了50億令吉的擔保基金。”

他指出，政府將和銀行共同承擔有關擔保基金的風險，其中政府將承擔高達80%。

他表示，政府還首度推出了總額59億令吉的工資補貼計劃，這將使我國約330萬工人受益；並允許中小型企業向僱員公積金局，就目前僱主為僱員提供的13%供款進行談判。

“而從4月1日起將所有中小型企業的所得稅分期付款推遲3個月，也減輕了中小型企業類別中建築業雇主的負擔。”