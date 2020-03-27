玻宣佈加碼經濟配套 3.5萬戶獲百元食品供應

（加央27日訊）玻州務大臣拿督斯里阿茲蘭公布加碼振興經濟配套！

境內約3萬5千戶有需要的家庭將可獲得价值100令吉的日常食品供應，而近1萬戶育有3歲以下孩子的受影響家庭則可額外獲得每名孩子50令吉的奶粉及尿片補貼款項。

他指出，上述配套是首相於日前宣佈的第二期振興經濟撥款，尚還沒有包括今日下午所公佈的第三次配套，州政府的第三期配套將在本週日展開商議后再決定。

他今日下午在州行動室召開的一項記者會上披露，有關免費日常食品供應及補貼金將從下週一通過各州議員服務中心處理，每三天提供一次供應至4月30日。

獲奶粉尿片補貼

“州政府給予各區議員去決定要通過服務團隊逐戶派發或是讓受惠家庭派出一人前往服務中心領取供應品，而為了讓有關派發工作順利展開，也特撥出一筆款項予服務中心，充作中心聘請額外3名工作人員用途。”

阿茲蘭補充，縱然聯邦政府已增加前線醫護人員的津貼，不過州政府也同意再追加額外400令吉予境內的醫藥人員，同時也再補貼200令吉予管制令期間執勤的軍人、警察、關稅局、移民局、民防人員及志願警衛局人員直到管制令結束，估計有3047人受惠，并也為他們提供每日主要飲食。

大臣也透露，1647名滯留在州內5所高等學府的學生也將會獲得一次性的100令吉援助，這些學生分別來自亞婁瑪拉工大657人、玻州馬大700人、政府工藝學院75人、師范學院9人及玻璃市伊斯蘭大專學院206人。

此外，他也宣佈玻州水務公司的民宅客戶在4月時可豁免繳付首個20立方米的水費，預料將有6萬6千名家用水戶受惠，涉及折扣款向高達逾50萬令吉。