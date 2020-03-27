國能撥1.5億承擔電費折扣

（吉隆坡27日訊）國家能源發文告宣布，為了支持政府所宣布的電費分層折扣（tiered electricity rebate），國能承諾另撥1億5000萬令吉援助因行動管制令延長至4月14日而最受經濟放緩影嚮的國人。

文告說，首相丹斯里慕尤丁今天宣布，從4月1日至9月30日，馬來半島的用戶可獲得15至50%的分層電費折扣，有近90%的住宅用戶將自動獲得折扣，B40群體則將獲得最高的折扣率（50%），這些折扣將顯示於5月的電單。

“根據分層折扣，300萬住宅用戶（每月用量低於200千瓦時）可獲50%折扣；150萬用戶（每月用量介於201至300千瓦時）可獲25%折扣；另外220萬用戶（每月用量301至600千瓦時）可獲15%折扣。”

文告說，這項減少的電費將由政府、國能，以及電力工業基金（KWIE）共同補貼。

另外，國能總裁兼首席執行員拿督斯里阿米爾韓查說，行管令延長將使經濟活動進一步低迷，作為一個向來重視人民的企業，國能全力支持政府的計劃，為最迫切需要的家庭提供一些救濟，並且致力於可以直接協助人民的計劃。

“國能於上周，已向衛生部認捐1000萬令吉，為國家的醫務機構補給日漸減少的醫療物資，抗戰疫情。”

同時，他說，國能衷心感謝國家醫務前線人員冒著生命危險，保護每一個人免於病毒的危害。“我很高興我們的貢獻，可讓醫療物資順利送到幾個主要的醫院，包括雙溪毛糯醫院、吉隆坡中央醫院、馬大醫藥中心。”

他也披露，國能董事局也同意另撥1000萬令吉予全國的其他醫院。目前，我們重點支持衛生部抗衡新型冠狀病毒，以及支援最需要援助的人民。

“這將是一場持久戰，國能將與國人共應對。”