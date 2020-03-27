​無法出貨曾銷毀上百噸 金馬侖菜農捐菜

（八打靈再也27日訊）早前金馬侖的菜農將上百噸的蔬菜銷毀，在網上引起熱議。因此，金馬侖菜農決定捐菜，從上星期六開始，已陸續將過剩的蔬菜，免費派送給有需要的慈善組織和醫院。

金馬侖農業協會副主席鍾南豐接受《光明日報》電訪時聲稱，菜農沒統計送出的蔬菜重量，所以無法告知真正的數量。

不過，根據檳城州峇央峇魯區國會議員沈志勤在臉書發布的貼文顯示，怡保中央醫院是第一個受惠單位，該院在昨晚共收到來自金馬侖菜農重達3000公斤的蔬菜。

沈志勤表示，多個來自霹靂州、彭亨州、雪蘭莪州及檳城的組織，也收到金馬侖菜農捐出的蔬菜，他的選區將在明天收到500公斤蔬菜，屆時他會將蔬菜分發給老人院、孤兒院、殘障中心及醫院。

鍾南豐告訴記者，行動管制令期間，警方不允許菜農使用私家車把過剩的蔬菜，載送給有需要的人士或單位，所以只好要求有需要者親自來金馬侖領取。

他說，怡保中央醫院昨日持著院方所發出的信函，順利到來領取蔬菜。

醫院持信函來領取

不過，他透露，一些人士或單位因不方便到金馬侖領取蔬菜，菜農自費讓運輸公司把蔬菜載到目的地。

他指出，金馬侖菜農的40%蔬菜是供應士拉央批發公市，但行動管制令期間，菜販基於政府規定進入公市的買菜人數等限制，而寧願不開檔，導致菜農的蔬菜無法出貨，進而造成蔬菜過剩。

“我們明白政府這麼做的目的，所以我們只能想出對策，處理過剩的蔬菜。”

此外，鍾南豐披露，目前金馬侖的蔬菜產量已減少，菜農不希望蔬菜漲價，人民被迫買貴菜。

他說，如果金馬侖接下來的天氣良好，10天內恢複蔬菜產量並不成問題。

他籲請政府擬出周詳計劃，好讓菜販在行動管制令期間，可順利出貨，讓人民買到蔬菜。

李文材領導團隊促成捐菜

沈志勤在臉書貼文提到，怡保中央醫院之所以獲金馬侖菜農捐出蔬菜，全靠前衛生部副部長李文材領導的“神盾特工”（Agents of Shield）義務團隊的努力促成。義務團隊是由李文材與一群志同道合的志願者所成立，旨在幫助前線抗疫的醫護人員。

他聲稱，繼毀菜新聞播出後，金馬侖農業協會便採取行動收集過剩蔬菜，以捐給慈善團體，菜農還自行承擔蔬菜的運輸費和包裝費，令人感動不已。

他在貼文中透露，非政府組織在過去2至3天接到許多來電，要求菜農捐助過剩的蔬菜，需求量很高。

“行動管制令期間，雖然菜農正面對巨大虧損，但他們仍願意自費幫助醫護人員及弱勢群體，反映馬來西亞人關愛彼此的精神，這點讓我很感動。”

促部長了解農民困境

沈志勤說，如果不是情勢所逼，沒有農民願意丟棄自己辛苦種出來的心血，農民在烈日下辛苦工作，那些批評農民的人士不夠敏感，他有必要為農民打抱不平。

他指，繼昨天收到農民自毀蔬菜和漁產的影片後，今天他卻收到果農銷毀過剩水果的影片，讓他很痛心。

他促請部長親身了解農民和漁民的困境，而不是只坐在布城舒適的辦公室，及召開記者會駁斥假新聞。

他表示，在這個危機當前，人民需要更多的關愛和理解，及政府的幫助。