無法出示健康檢驗報告 多遊客被迫滯留機場

（吉隆坡27日訊）約有數十名外國游客疑因來不及在全球各地政府下令封境，禁止班機往返前離開馬來西亞，或無法向入境國家出示健康檢驗報告而被迫要原機遣返，結果只能被迫在吉隆坡第二國際機場滯留。

據知，這些無助的外國游客絕望地哭訴和求救，並難過的說“現在只剩新冠肺炎病毒陪伴”。他們目前也只是獲航空公司人道上提供有限的食物援助。

一名在泰國龜島經營旅舍的俄羅斯女子瓦萊麗已滯留吉隆坡國際機場逾3天。

她通過whatsApp向路透社求助說，她與孩子因無法向泰國移民局出示驗血報告，證實她們沒感染新冠肺炎而被拒絕入境曼谷，更須原機遣返吉隆坡，結果又碰上我國政府禁止外國人入境，最致她被逼滯留機場，席地而睡。

她聲稱，機場不僅只有她們母子倆面對這樣的窘境，目測，至少還有數十名外國游客也同樣因無法入境而滯留機場。

獲航空公司人道援助

她表示，他們都獲航空公司的人道援助，為他們提供食物與飲水。

女子披露，她和9歲的兒子是以志願者身份，前往吉隆坡參與援助阿富汗難民的人道活動，並在周一乘搭亞航離境，但卻在入境曼谷時因無法向泰國移民局官員出示驗血報告而被拒入境。

她解釋，她沒辦法拿出3000美元購買飛回俄羅斯的機票，更何況她在那里沒住處，也沒有家人。

俄羅斯駐馬大使館職員則告訴她們，移民局可能要將她們移送扣留所，直到大馬解除行動管制令，才允許他們離開。

亞航指俄國大使將介入

大馬機場發言人針對路透社的詢問回應說，亞航已照會了瓦萊麗的情況，指俄國大使館將介入，並保證亞航將照顧她們的福利，同時也會提供足夠的食物，讓她們度過難關。惟亞航則沒回複路透社的提問。