2500億關懷振興配套 金援解困

（布城27日訊）首相丹斯里慕尤丁今日宣布總額2500億令吉的關懷人民振興經濟配套。

他今午3時13分通過電視和臉書直播時宣布，其中1280億令吉用作人民福利，1000億令吉支持商業和中小型企業，20億令吉鞏固國家經濟，而200億令吉是之前所宣布的2020經濟振興配套。

他形容此配套將使所有人受惠，不管是漁夫、小園主、渡假屋和夜市小販等等，都能受惠。

增10億元抗疫

首相表示，為了提高衛生部的能力，政府將額外增加10億令吉撥款，以購買對抗冠病病毒的儀器和服務。

慕尤丁說，從4月1日開始，軍人、警察、關稅局、移民局、民防人員及涉及在行動管制令期間執勤的志願警衛隊（RELA）也將獲得200令吉的特別津貼，直到新冠肺炎疫情結束。

他也宣布，從4月1日起，醫生、護士及醫護人員的特別津貼從原本的400令吉增加至每月600令吉，同樣是直到冠病疫情結束。

“所有高等教育機構學生將獲得一次性200令吉援助金。這項援助金將於5月分發，涉及款項為2億7000萬令吉。”

高教貸款 獲延後攤還半年

首相也宣布， 高等教育貸款也獲延後攤還6個月，寬限期從今年4月至9月。

家庭收入4千元以下獲1600援金

慕尤丁也宣布，為近400萬戶家庭收入4000令吉或以下的家庭，提供1600令吉的國家關懷援助金。4月先分發1000令吉及5月再分發600令吉。

此外，家庭月收入超過4000令吉至8000令吉的家庭也獲1000令吉的援助金，估計惠家庭近110萬戶。4月先分發500令吉及5月再分發500令吉。

單身人士方面，300萬名年齡21歲及以上，月收入2000令吉及以下者，可獲800令吉。4月先分發500令吉及5月再分發300令吉。

月收入2001至4000令吉的單身人士，則獲每月500令吉。4月先分發250令吉及5月再分發250令吉。

慕尤丁說，政府也會分發一次性200令吉給每名受影嚮的高等學府學生。

4月起至管制令結束 電訊客戶享免費網絡

慕尤丁也宣布，4月1日起至管制令結束之間，所有電訊公司客戶將享有免費的網絡服務。政府為上述措施撥出6億令吉。

另外，政府也額外撥款4億令吉，以提升網絡服務與涵蓋範圍，以提供穩定和高品質的網絡服務。

人民組屋免租半年

慕尤丁也指出，人民組屋租戶可享有免租長達6個月，涉及數額多達300萬令吉。

他說，租戶4月至9月起無需繳付租金，受惠租戶達3636戶。

慕尤丁宣布，人民組屋住戶可免還租金，由之前宣布的1個月增加至6個月，這涉及政府撥款300萬令吉。這項措施涉及3636單位的人民組屋。

他指出，至於先租後買的人民組屋租戶，他們可以暫緩還租金長達6個月，從4月至9月。這涉及4649單位組屋，涉及撥款570萬令吉。