總額2500億 首相宣佈振興經濟配套

（布城27日訊）首相丹斯里慕尤丁今日宣布總額2500億令吉的關懷人民振興經濟配套。

他今午3時13分通過電視和面子書直播時宣布，其中1280億令吉用作人民福利，1000億令吉支持商業和中小型企業，20億令吉鞏固國家經濟，而200億令吉是之前所宣布的2020經濟振興配套。

他形容此配套將使所有人受惠，不管是漁夫、小園主、渡假屋和夜市小販等等，都能受惠。

慕尤丁表示，在2500億令吉中，1280億零吉用於保護人民的福祉，而1000億令吉用作支持商業包括中小企業。

另外，有20億令吉是用於鞏固國家經濟。

首相表示，為了提高衛生部的能力，政府將額外增加10億令吉撥款，以購買對抗冠病病毒的儀器和服務。

慕尤丁說，從4月1日開始，軍人、警察、關稅局、移民局、民防人員及涉及在行動管制令期間執勤的志願警衛隊（RELA）也將獲得200令吉的特別津貼，直到新冠肺炎疫情結束。

他也宣布，從4月1日起，醫生、護士及醫護人員的特別津貼從原本的400令吉增加至每月600令吉，同樣是直到冠病疫情結束。

“所有高等教育機構學生將獲得一次性200令吉援助金。這項援助金將於5月分發，涉及款項為2億7000萬令吉。”

B40獲1600令吉國家關懷援助金

慕尤丁也宣布，為近400萬戶家庭收入4000令吉或以下的家庭，提供1600令吉的國家關懷援助金。4月先分發1000令吉及5月再分發600令吉。

此外，家庭月收入超過4000令吉至8000令吉的家庭也獲1000令吉的援助金，估計惠家庭近110萬戶。4月先分發500令吉及5月再分發500令吉。

單身人士方面，300萬名年齡21歲及以上，月收入2000令吉及以下者，可獲800令吉。4月先分發500令吉及5月再分發300令吉。

月收入2001至4000令吉的單身人士，則獲每月500令吉。4月先分發250令吉及5月再分發250令吉。

慕尤丁說，政府也會分發一次性200令吉給每名受影嚮的高等學府學生。