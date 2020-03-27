散播友人感染冠病 男子罰款4千

（馬六甲27日訊）一名男子以為朋友感染新冠肺炎，在尚未求證消息真偽前，就在WhatsApp群組散播友人感染新冠肺炎的消息，結果今日被控上甲州推事庭，他認罪後被判罰款2000令吉，或以坐牢4個月代替。

被告是來自甘榜魯容的阿里亞斯沙末（64歲），控狀指他於2020年3月20日晚上約9時26分，在甘榜占巴丹魯容，被事主發現他在WhatsApp某群組，指事主的父親曾出席大城堡清真寺伊斯蘭傳教士集會，疑似感染新冠肺炎送院，卻不願接受治療，相關舉措可能造成社會不安。

被告抵觸刑事法典第505(b)條文（蓄意導致公眾恐慌及破壞社會安寧）被控，在此條文下，一旦罪成可被判坐牢2年或罰款，或兩者兼施。

本案由副檢察司是莫哈末那比拉力夫，推事是莫哈末納茲霖。

莫哈末那比拉力夫建議推事讓被告坐牢，籍此警示他人勿以身試法，企圖散播假消息制造社會恐慌及不安。

被告向推事求情時說，當時他接獲消息得知一名叫“道勿”的人士曾參與傳教士大集會，疑似感染新冠肺炎卻不肯就醫，以為對方就是自己認識的好友，便在群組里分享，後來好友的兒子聯絡，他才知道自己誤會了。

他也表示，他與妻子育有3名孩子，懇請法庭予以輕判。

莫哈末納茲霖在下判前，斥責被告在接到任何消息後，非但沒有向當事人或相關部門求證，反而四處散播假消息，此舉將引起社會與民眾的不安。

法庭鑒於被告被扣查期間給予警方充分合作，因此判處被告罰款2000令吉，若無法繳付罰款則以坐牢4個月代替。