聞鳴笛聲稱警來掃檔 ​網民胡亂指責引討伐

（吉隆坡27日訊）一名華裔男子與妻子在今天清晨5時許到增江北區巴剎買菜，途中聽見警車鳴笛聲及看見警方在巴剎里，拍下視頻上傳臉書，指警方一大清早就前來要求小販收檔。不過，這名男子此舉反而引來其他網民討伐，指行動管制令期間，一個家庭只可以一人出門，還偕同妻子一起外出，也有網民稱警方只是前去維持秩序，因此要求這名男子搞不清楚狀態就別胡說。

這名男子在臉書指出，由於巴剎今早有營業，他與妻子前往巴剎購買蔬菜，未料警察比他們起得還早，並要求小販收檔，大嘆“唉！怎麼辦？”

不料，數名網民在貼文下留言教訓男子說，行動管制令期間，男子竟然還偕同妻子一起外出，這樣的行為是想延遲行動管制令嗎？

另一名女網民則留言說，或許男子的妻子不會開車，而男子也不曉得需要購買什麼蔬菜；有關回應獲得一名男網民指理解男子妻子可能不會開車，但是男子應該學習如何購買日常所需，沒有借口。

貼文的留言當中，也有網民指警方只是前去維持秩序並指示民眾必須排隊等候購買蔬菜，並指警方的做法是對的。

不過，男子事後又上傳一段視頻，畫面可見許多民眾乖乖排隊；男子解釋說警察是前來維持秩序，他也要下車排隊，並呼籲還沒購買蔬菜的人趕緊加入排隊人龍。