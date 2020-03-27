聯同10行政議員 檳首長也捐薪抗疫

（檳城27日訊）檳州首席部長曹觀友宣佈，他與10名檳州行政議員同意捐出1個月薪水給由檳州政府設立的“檳城新冠肺炎基金”，與民齊心抗疫。

據2015年11月20日修訂的1980年行政人員（薪金）法令，檳州首席部長每月基薪為1萬4175令吉15仙，每名行政議員每月基薪則是1萬2109令吉29仙。

曹觀友今日在日常臉書直播匯報會上也提到，根據檳州總警長向他匯報，檳州人民對於行動管制令的遵守率已達到94%。他希望大家繼續加油，朝100%遵守率邁進，成為全國配合度最高的州屬。

“檳州政府和執法單位無意加重人民負擔，反之，我們應並肩作戰，贏下此戰役。我們需要全檳民配合，才能贏下此戰。州政府及執法單位將確保食物供應不會中斷。”

曹觀友指出，他昨天宣佈撥款州內每間清真寺1000令吉及祈禱室500令吉的措施引來質疑。他解釋，這筆撥款是為援助清真寺及祈禱室消毒，以防重演大城堡清真寺的情況。

“我相信，檳州各宗教和種族都會明白這個情況。各位，我們不要一次次地讓那些不負責任的人，在這個艱難的時刻還繼續玩弄種族和宗教課題。”

他續說，至於非伊斯蘭的宗教團體，倘若需要任何援助，可通過各自選區的州議員，或通過非伊斯蘭膜拜場所修復基金（RIBI）提出申請。

他說，州政府將重組食物及物資分配工作，目的是要在行動管制期間，減少人口流動，避免工作人員暴露在感染風險中，以及避免因規劃不周而造成食物及物資浪費。

曹觀友也說，州政府嚴正看待光大巴士總站露宿者聚集的情況，並將迅速採取特別措施解決。

“我們面對的並非100米短跑，而是在一場馬拉松。我吁請非政府組織及慈善團體在行動管制期間，規劃好人力和資源。4月14日後，州政府依然需要大家的服務與協助。”