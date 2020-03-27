行跡可疑 外出醉酒 5男各罰1千

（華都牙也27日訊）4名印度籍男子在行動管制令期間因行跡可疑及外出醉酒而被捕，過後連同一名因與其他人群聚而被捕的巫裔男子，齊齊被控上法庭，他們認罪後各被施予最重罰款1000令吉。

5名被告是於今日被控上華都牙也推事庭，皆觸犯2020年防範與控制傳染病條規（疫區措施）第3（1）條文；在這條文下的刑罰最高是罰款1000令吉，或監禁6個月，或兩者兼施。

4名印度籍男子分別是在布先大街理發店工作的達魯斯柯迪（41歲）與慕都瑪里（37歲）；在實兆遠理發店工作的拉斯瑪南（30歲）；以及在沙白安南理發店工作的拉瑪慕（28歲）。他們皆被判罰款1000令吉或以4個月監禁代替。

根據控狀，4人是於本月25日晚上10時在任何疫區範圍內，從布先大街理發店前行動到布先大街路旁，觸犯上述條規。

此外，住在督亞冷六里路重組邨的42歲巫裔男子賽夫安努亞，則被控於本月25日晚上10時，從住屋步行到華都牙也甘榜巴卡一間住屋地點，觸犯相同條規；他被判罰款1000令吉或以3個月監禁代替。

根據案情，警方當時在行動管制令下，在布先執法巡邏時，發現4名印度籍男子行跡可疑且已醉酒，由於4人無法對本身的行動提出適合理由，警員於是逮捕他們，將他們帶回華都牙也警察總部調查。

另一方面，一隊警員在華都牙也巡邏時，發現有一群人在甘榜巴卡一間住屋背後的一個亭子聚集在一齊，當警員諭令他們坐下勿動時，這群人拔腿而逃，警方在追逐他們時逮捕到賽夫安努亞。

警方檢查時，賽夫安努亞無法對本身離家出門行動提出合理解釋，警方於是將他帶回警察總部調查。

被告律師巴溫求情時要求減低罰款，不過副檢察司諾法洛斯要求重罰被告，以給予他們一個教訓，同時警惕社會人士勿違犯上述條規，女推事納達拉最終判處每人罰款1000令吉。