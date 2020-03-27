超過40人確診 雪隆最多紅區

（八打靈再也27日訊）全國各地新冠肺炎紅區中，以雪隆地區出現率最高。

衛生總監拿督諾希山昨晚在臉書發佈3張圖表，列出全國各州的新冠肺炎確診人數，並以3月25日截至中午12時的數據為準。

截至3月26日，大馬已累計2031宗冠病確診病例，死亡病例達23宗。

冠病紅區的定義為確診超過40人以上，有13區被列為冠病紅區：

1. 吉隆坡班底谷(167例)

2. 雪蘭莪八打靈再也 (167例)

3. 雪蘭莪烏魯冷岳 (132例)

4. 森美蘭芙蓉 (78例)

5. 柔佛新山(68例)

6. 柔佛居鑾(54例)

7. 雪蘭莪鵝嘜(53例)

8. 吉隆坡蒂蒂旺沙(49例)

9. 沙巴斗湖 (49例)

10. 吉蘭丹哥打峇魯 (48例)

11. 霹靂下霹靂 (48例)

12. 砂拉越古晉 (45例)

13. 霹靂近打 (41例)

另有9區因確診人數介於20至40例而被列為冠病黃區：

1.吉隆坡甲洞（38例）

2.雪蘭莪巴生（35例）

3. 沙巴拿篤（34例）

4.柔佛峇株巴轄 （29例）

5. 吉打姆拉河口 （28例）

6. 沙巴亞庇（24例）

7. 檳城威中縣 （23例）

8. 檳城東北縣 （20例）

9. 森美蘭林茂（20例）