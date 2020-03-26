病患隱瞞曾接觸大城堡集會者 害同房進ICU 10醫護員隔離

（吉隆坡26日訊）一名曾接觸大城堡清真寺伊斯蘭傳教萬人大集會出席者的病患，因撒謊隱瞞實情，不僅連累同房病患感染嚴重疫情需入住加護病房，也導致超過10名曾與其接觸的醫生、護士和醫護人員被逼進行隔離。

一名來自吉隆坡醫院的醫生阿末山漢今日在臉書撰文，分享其同僚因這名患者隱瞞實情而被迫隔離的情況，並譴責這些隱瞞實情的病患會否因為撒謊而良心過意得去。

阿末山漢表示，該名病患前往醫院就診時，因肺部X光掃描出現異狀，而被醫生多次詢問是否曾與大集會的出席者有過親密接觸；而改名患者不僅不斷否認，甚至還對醫生的懷疑做出質問。

最終，醫生選擇相信該名病患的說辭，並安排其入住普通的肺部疾病感染病房接受治療。

不料，醫生卻在兩天被告知該名病患的冠病檢測呈陽性，而被要求進行冠病檢測以確認是否感染疫情。

此時，該名患者才坦承曾在一次婚宴上與大集會的出席者有過緊密接觸。

“可悲的是，與他同在一個普通病房中的病人因此受到感染；更糟的是，該名受感染的患者需要插管並送入加護病房，超過10名醫生、護士和其他衛生人員因暴露在風險當中，而必須接受檢查，但一切皆為時已晚。”

阿末山漢強調，病人的誠實對於醫護人員對抗疫情是非常重要的。

“身為前線醫護人員，他們承諾將全力以赴治療所有患者；沒有任何一個宗教會鼓勵撒謊，只有如實交代實情，問題才能更快得到解決。”