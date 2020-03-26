確診激增封鎖2週 禁居鑾2地居民進出

（新山26日訊）隨著柔佛居鑾週四激增83宗確診新冠病毒病毒，政府首開先例，在當地2個地點落實為期兩週的“加強行動管制令”，即從即日起，兩地道路全面關閉，所有當地居民及外來人士皆不得進出兩地。

國防部證實，居鑾出現了83起確診病例，其中61起病例來自新邦令金甘榜拿督依布拉欣瑪吉（Kampung Dato’ Ibrahim Majid）和拿督依布拉欣瑪吉新鎮（Bandar Baharu Dato’ Ibrahim Majid），因此，當局將在有關地區實行小區封閉管理，以避免情況失控。

國防部長依斯邁沙比利週四晚發文告說，在衛生部的勸告下，政府決定在新冠病毒“高發區”，即甘榜拿督依布拉欣瑪吉和拿督依布拉欣瑪吉新鎮實行小區封閉管理。

這項行動涉及上述地區的650戶合共3570名居民，而有封閉管理措施將從本月27日（週五）凌晨起至4月9日止，以阻斷當地新冠病毒的傳染，而在小區封閉管理期間，當局也將進行沿戶檢測工作。

此外，在這期間，上述兩地的所有進出通道也將全面關閉。

為確保受影響居民遵守上述指示，他說，警方、軍方、民防部隊及志願警衛隊也將在所有重要出入口駐守。

禁居民擅離住家 福利局提供2週食物

沙比利說，在實施小區封閉管理期間，甘榜拿督依布拉欣瑪吉和拿督依布拉欣瑪吉新鎮的居民，包括留在當地的訪客皆被禁止擅自離開住處，而非居民及訪客也被禁止進入兩地。

“在這段期間，當地所有商業活動也被禁止，至於居民在這兩週的日常基本糧食則由福利局供應。在醫療方面，當地也將設置一個醫療基地。”

針對這項管制，沙比利促請居民冷靜以待，並與當局配合，同時遵守所有指示。