交流抗疫心得 馬中專家開視訊會議

（吉隆坡26日訊）中國的冠狀病毒病專家今日以視訊會議方式，與我國26家政府醫院逾70名前線醫藥專家交流抗疫心得，在90分鐘的交流中，針對特效藥、診斷方案、疫情防治、冠病支持療法等課題分享中國的抗疫實例與心得。

這項視訊會議是應大馬政府要求而舉行，中國駐馬大使白天指出，中國在做好國內防控工作的同時，力所能及的向其他國家提供支持和幫助，和各國一起共同抗擊疫情。

嚮應視訊會議的中國代表及抗疫專家包括上海市人民政府外事辦公室副主任貝兆健、上海市公共衛生臨牀中心醫務部主任沈銀忠及同濟醫院呼吸科主任邱忠民等。

26政府醫院參與

白天表示，自從大馬疫情趨於嚴峻以來，中方一直同馬方保持溝通，竭盡所能提供技術和物資支持，希望為馬國內抗疫盡一份力。

“我們期待今天的會議取得積極成效，為大馬專家診治患者提供有益幫助。中馬兩國一直守望相助、患難與共。在馬方抗擊疫情過程中，中國將始終堅定的同馬來西亞站在一起，相信勝利終將屬於我們。”

參與視訊會議的衛生部副總監（研究與技術支援）希山沙指出，大馬已經延長行動管制令，以期控制冠病疫情。

貝兆健在簡介中國2位專家後指出，他們長期在新冠肺炎診治第一線工作，經驗豐富，希望能為大馬醫護人員提供力所能及的幫助。