公會：車輛驟減油價跌虧本賣 油站或被迫暫停運作

（八打灵再也26日讯）大马石油商公会（PDAM）指出，基于行动管制令期间车辆减少，加上燃油价格连续下跌，双重打击下，我国燃油产品的销售骤减70%，全国3800家油站中，大部分油站可能被迫暂停运作。

公會主席凱魯安努亞告訴網絡媒體《今日自由大馬》，一家油站平均每月需要15萬至20萬令吉的營運資金來購買燃油；營運成本則取決於油站的規糢，包括水電費、員工工資，約3萬至7萬令吉。

他說，這些費用來自出售燃油的利潤，可是，油站在這個月沒有利潤，因為燃油價格已經連續3周降價，促使油站平均損失4萬令吉，因為他們購買汽油的價格高於下一周的售價。

“他們以1令吉82仙購買的燃油，現在以1令吉44仙出售，每升損失38仙，這意味著我們正補貼消費者每升38仙。”

他無奈表示，在無利可圖及運營成本壓力下，油站業者唯有暫時關閉。

他預料周五燃油價格將再次大幅下跌，如果油站繼續運作，虧損情況會更糟。

“最好現在關閉，價格上漲時再重新開放。問題不在於盈利，而是財務的可持續性。我們從來沒有遇過這樣價格和交通流量都大幅下跌的情況。”

盼改每月評估油價

他也建議政府在行管令期間，將油站的運營時間限制為早上7時至晚上7時，以助降低成本。

他補充，油站一個月的電費就要8000至1萬5000令吉，如果只營運12個小時，便可以節省成本。

他說，業者也希望政府規定油站的商店不開放，所有交易只能通過收銀窗口進行。

凱魯也希望行管令結束後，政府對燃油價格的評估可改為每月一次，因為每周評估太不可預測。