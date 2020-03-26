布城封路 阻抄“老鼠路”進出

（八打靈再也26日訊）布城警區主任羅斯里披露，為了更有效執行行動管制令，除了軍警聯手設路障之外，布城管理局也採取封路措施，力阻民眾從“老鼠路”出入布城，因此促請民眾若非必要勿隨意外出，以配合政府對抗並阻斷冠病病毒傳播鏈。

他指出，軍警在布城7個主要入口設路障檢查民眾，而布城管理局則關閉所有連接布城與邊界地區，包括賽城、龍溪、沙登太子新界、萬宜以及蒲種等地區的路段。

軍警在布城主要入口設路障

1.3門；布城北路往蒲種路段（布城9區）

2.2門；布城聯邦路往蒲種路段（布城13區）

3.布城南路往龍溪路段（布城5區）

4.布城聖淘沙大道延西路往賽城路段（布城7區）

5.P14路（阿拉伯國際學校路口）往布城路段（布城14區）

6.惹山路（Jalan Resam）往蒲種路段（布城11區）

7.2A門；布城北路往沙登醫院路段（布城12區）

布城管理局關閉的道路和“老鼠路”

1.P5路來往查巴蘭花園（Taman Cabaran）和龍溪路段（布城5區）

2.華帝依山大道往迪沙太子新界（Desa Pinggiran Putra）路段（布區19區）

3.布城東路往迪沙太子新界路段（布城16區）

4.惹山路往蒲種路段

5.P11J路來往賽城路段（布城11區）

6.聖淘沙大道往布城北路路段（布城11區）

7.P14路來往萬宜雙溪默拉路段（布城14區）