管制令延至414 各領域照付薪水

（芙蓉26日訊）政府宣布延長行動管制令至4月14日，各領域業者表示，在這段期間將照樣支付薪水予員工。

雖然在行管令期間，非基本服務領域的行業都必須停工關閉，令不少行業都陷入了寒冬；盡管如此，這些領域也按照政府的指示，行管期間支付薪水予員工，甚至有熱心老板還會“借糧”給工人。

熱心老板還“借糧”

MK家紡集團總裁兼創辦人拿督邱芓訸、芙蓉中華中學校長蔡親煬和建築承包商黃沛根受詢時皆指出，由於行管令期間員工可以居家辦公，因此商家老板們會照樣支付薪水，而一些領日薪的員工則不會有任何薪金，不想居家工作的員工則可以自願申請年假。

邱芓訸受詢時表示，由於政府沒有就管制令期間，員工薪水的事項作出進一步的說明，因此現階段將會照樣支付員工薪水。但他相信，在這一兩天，政府將會有更進一步的說明。

他指出，行管令期間員工可以選擇居家辦公，他們可以獲得薪水，一些員工有意居家辦公但無能為力者同樣可以獲得薪水。惟一些表明不欲在這段期間工作的員工，可自願申請年假。

而他在一則短片中指出，行管令期間企業商家經營生意都面對各項的障礙，其中包括貸款、租金、批發商、員工和顧客。

他指出，這段期間員工必須要“醒目”，雖然無法到辦公室上班，但是根據法律老板有權利要求員工居家辦公，因此員工在這段期間必須要好好地想，如何為公司創造盈利和作出貢獻，畢竟若失業對於員工而言沒有好處。

芙中照付薪 教職員進行科技教學

芙蓉中華中學校長蔡親煬指出，延長管制令後校方依舊會支付薪水予教職員。而在這段期間，學校進行科技教學，教職員們都在家里進行學生的課業規劃，讓學生這段期間可以繼續學習。

他指出，雖然芙中有Eclass平台，惟相信一時間太多人湧入平台而導致系統癱瘓，因此轉為其他的平台如Zoom、Google Classroom和WhatsApp等平台進行，這樣的管道也有助學生和老師的密切交流。

令他感到慶幸的，還是教職員有80%都會使用網上教學平台，而在學校假期前，教職員也有心理準備，並且已經開會準備和規劃網上教學平台的事項；如今再增14天的行管令，教職員也會通過網上開會，重新規劃學生的課業。

此外，他也強調，通過這次的經驗，希望董事部之後能為學校的科技發展方面作出提升，畢竟這是大勢所趨，未來學生在大學也會使用網上教學，因此需要讓他們更早掌握和適應。

日薪工人要求“借糧”

建築承包商黃沛根指出，公司正式職員只有約6人，行管令期間依然會獲得薪水。而這段期間，一些領取日薪的工人也向他要求“借糧”，若數額不過分，他也會借出。

他說，雖然員工可以居家辦公，奈何建築工程都已經停工，要處理的文書工作自然也不會太多。而在行管令前為他工作的建築工人則有20多人，同時也慶幸並非在進行大工程，擁有百多或數百工人時才實行行管令，否則需要“借糧”的工人，可能足以購買一輛房車。

他表示，在能力範圍內會盡量照顧這些工人，雖然也知道借出去的糧也未必能追得回來。但想想，畢竟疫情過後，一切恢複正常了，公司也需要他們來付出，因此現階段有必要先照顧他們。

他說，這段期間工人、員工可能都很焦慮，但是老板們同樣非常辛苦，所以希望政府能給予小企業一些津貼，讓大家能一起度過這個難關。