交通限行 油價續跌 油站雙重打擊恐休業

（八打靈再也26日訊）大馬石油商公會（PDAM）申訴，在行動管制令期間交通減少及燃油價格連續下跌所面臨的“雙重打擊”下，我國燃油產品的銷售下降了70％，全國3800家油站中的大部分油站恐將暫停營運。

公會主席凱魯安努亞向《今日自由大馬》表示，平均而言，一家油站每月需要15至20萬令吉的營運資金來購買燃油；營運成本包括水電費、員工工資，取決於油站的規糢，約為3至7萬令吉。

“這筆錢通常來自出售燃油的利潤。但這個月沒有利潤，因為燃油價格已經連續三周降價。”

他說，降價使油站平均損失4萬令吉，因為他們購買汽油的價格高於下一周的售價。

他也指出，因為行動管制令和燃油價格下跌，他們以1令吉82仙購買的燃油，現在是以1令吉44仙出售。

“每升損失38仙，這意味著我們正補貼消費者每升38仙。”

在沒有利潤和可支付運營成本的情況下，凱魯說，油站業者只好暫時關閉。

建議縮短營運時間

他預計明日燃油價格將再次大幅下跌，並表示，如果油站繼續運作，情況會更糟。

“最好現在關閉，價格上漲時再重新開放。問題不在於盈利，而是財務的可持續性。”

他更指出，業者從來沒有遇過價格和交通流量都大幅下跌的情況。

此外，他建議政府在行動管制期間將油站的運營時間限制為早上7時至下午7時。

“這有助於降低我們的成本。單單用電一個月就要花費8000至1萬5000令吉。如果只營運12個小時，我們可以節省很多。”

他說，政府應該制定規則，讓油站服務人員免於上班，保護他們的安全。“我們還希望政府能強調油站的商店不開放，所有消費只能通過收銀窗口進行。”

提到是否需有底價，他說，大馬可效仿一些國家設有穩定基金，如果價格跌至底價以下，政府省下的資金就會放入該基金；反之如果價格超出頂價，基金的資金可用於補貼燃油。

凱魯也希望在行動管制令結束後，政府對燃油價格的評估可改為每月一次，因為每周評估太不可預測。