防長：週六宣佈指南 出外購物管更嚴

（布城26日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，國家理事會將制定更嚴格的標準作業程序，限制人們的行管令期間的行動，包括出外購物和購買食品。

他說，國家安全理事會將在週六宣佈更嚴格的行管令指南。

他表示，政府有必要制定比之前更嚴格的管制令，以確保成功遏止冠病疫情擴散。

“可能，之後會有更多的限制，包括出外購物或購買食物等。”

依斯邁今日出席行動管制令執行跨部門特別會議後，在記者會上表示，國家理事會將在週六宣佈更嚴格的行管令指南。

“我們會制定更嚴格的標準作業程序。之前的行管令可能仍有許多豁免……如果現在有方案，警方將要求他們回家，可能這是軟性方式，但之後可能已不能被接受了。”

依斯邁表示，根據警方匯報，全國仍然有95%的人民遵守行管令，依然有很多人士違反指示。

“有商場和菜市遵守社會距離的指示，但仍有一些沒有。城市的情況安靜和受到控制，但仍有一些汽車來往。一些地方出現車龍，顯示有多人出沒。”

他指出，警方依舊會在全國23條大道收費站設路障。

“昨天，警方已檢查了16萬3487輛轎車和突擊檢查1萬7019個地區。警方昨天逮捕了110人。”

依斯邁表示，警方將著重駐守在高風險地區，如大城堡清真寺以及士拉央批發市場。

他也表示本身接到很多來自民眾的訊息，要求政府採取嚴厲行動對付5%冥頑不靈的人士，避免影響其它95%遵守行管令的人士。

食品運輸不受限制

依斯邁表示，警方並沒有在行動管制令期限制車輛運輸食品，全國總警長也保證，不會限制運載蔬菜的羅里或車輛。

“因此，有關在金馬崙不准載送蔬菜出外的傳聞是不確實的。”

依斯邁也表示，至今依然有很多人喜歡散播假新聞，他促請這些人士停止這麼做，因為這不會為他們帶來好處，反而會帶來破壞和擾亂情況。

此外，依斯邁說，為了統一全國抗疫行動，每個州屬將有一名內閣部長成為州級國家安全理事會成員。

他表示，目前一些州屬的防疫標準程序與中央制定的標準有別，因此今天的會議也議決，讓每個州屬有一名內閣部長成為州國家安全理事會的成員，以便能傳達中央的資料或決定給州安理會，協調抗疫行動。

“國家安全理事會將通知州級安理事，有一名代表來自中央。”

詢及這項舉措何時開始，他回應越快越好。

冠病基金 812萬援民

依斯邁沙比利說，至今冠病基金已籌獲高達812萬9000令吉，政府將在初期先動用其中70%或568萬令吉，協助受到行動管制令影響的家庭。

他表示，812萬令吉將分派給全國有需要的家庭，衛生部也會建議受惠人士名單。

他表示，婦女部也將分派食物給貧窮和符合資格的人民。

依斯邁今日出席行動管制令執行跨部門特別會議後，在記者會上表示，安理會已指示移民局和外交部制定撤回大馬公民標準作業程序，以將滯留在國外包括印度、印尼、英國、以及澳洲的大馬公民返回大馬。

他表示，大部份在國外的大馬公民是學生，他們想要回國，但基於一些國家已封城包括關閉機場，因此沒有辦法回國，政府必須協助他們。

“我們現在需要等待移民局和外交部討論後，將匯報如何帶回在海外大公民的標準作業程序。”

此外，依斯邁表示，政府將免費派送口罩給863萬個家庭。

他說，目前政府正等待從口罩進口國運送口罩到我國，一旦抵達大馬，政府將通過州級國家安全理事和縣分批派送口罩給人民。