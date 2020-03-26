不遵守行管令 ​靈警24小時捕15人

（八打靈再也26日訊）靈市警方在全國行動管制令進入第9天，發現仍有民眾不遵守行管指令，因此於昨日及今晨24小時內，援引2020年傳染病控制及防範條例（在疫區措施）第7條文逮捕15名在民眾會堂及游樂場所等地聚集的男女。

八打靈再也警區主任聶依查尼今天說，警方是於昨日下午4時至今晨4時05分逮捕15名年齡介於18至40歲的男女。

他指出，落網者包括8名印裔男子、3名巫裔男子、一名華裔男子、一名巫裔女子及2名緬甸男子。

民眾會堂游樂場所聚集

他透露，昨天下午4時許，警方先在新巴生河流域大道（NKVE）的梳邦收費站的路障逮捕2名緬甸籍男子，之後於晚上11時，在甘榜林東岸（Kampung Lindungan）的人民組屋的民眾會堂逮捕3名年齡介於25至33歲的印裔男子，他們因聚集在該處而被捕。

聶依查尼說，警方於今天淩晨2時35分，在新班底大道（NPE）前往靈市PJS2收費站的路障逮捕一名39歲華裔男子。

他指出，也有民眾騎摩多到處溜達，就在今晨3時30分，警方在阿拉白沙羅PJU 1/41B路巡視時，攔截3名年齡介於18至40歲的巫裔騎士，這些人被警方詢問去處時，竟然說沒有目的地而當場被捕。

他道出，清晨4時許在帝沙孟達里（Desa Mentari）組屋的游樂場所發現5名年齡介於21至28歲的印裔男子聚集，因此當場逮捕他們。

“至於27歲巫裔女子則在今晨4時05分，在NPE前往PJS2收費站落網。”

聶依查尼再次呼籲民眾遵守行動管制令，若無重要事情，請待在住家，同時希望靈市民眾遵守行動管制令的幾率能夠提升到90%。