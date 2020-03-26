衛生部：電子煙也算 煙民風險更高

（布城26日訊）衛生部表示，吸煙者若感染新冠肺炎，病情嚴重的風險將會比常人更高，因為吸煙已損壞肺部的自然防禦機制。

衛生部是在推特分享這則資訊，並附上由美國一名醫生尼奧佩特所撰寫的“煙民應該知道什麼冠病資訊？”文章鏈接。

尼奧醫生說，美國國家衛生研究院的最新文章解釋，對中國冠病病例的初步觀察顯示，煙民的病情比非煙民還嚴重。

她表示，需要更多研究來鑒定吸煙和吸電子煙對冠病患者的影響，但民眾應該盡可能戒煙。

她寫道，不只是吸香煙和大麻，就連吸電子煙的煙民擁有同樣的風險，因為冠病對患有心臟或肺部疾病的人來說更加危險，而有吸煙習慣者的肺部自然防禦機制已經被破壞。

“抽煙或吸電子煙破壞肺部的纖毛（Cilia），纖毛是微小如毛發的毛囊，有助於困住病毒及碎片，將它們向上或向下移出你的肺部，讓它們不留在那里引起問題。”

“纖毛是對抗感染的其中一個主要防禦系統，遺憾的是，煙民少了纖毛就會有些無防禦力，這也解釋為什麼一些患上一般傷風的煙民會引發長期的咳嗽，幾個星期到幾個月。”

“肺部健康的人就能快速複原。”

尼奧醫生表示，研究顯示吸電子煙也會傷害肺部的纖毛。

因此，她建議煙民們盡快戒煙，包括電子煙，以維持費不健康及減少他們在感染冠病後病情加劇的風險。