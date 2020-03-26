援外量力而行盡力而為 中國緊急援助83國

（華盛頓、北京26日訊）中國國務院新聞辦公室今天就中國關於抗擊疫情的國際合作情況舉行發佈會。外交部副部長羅照輝表示，中國至今已派出7批醫療專家組，赴伊朗、伊拉克、意大利、塞爾維亞和柬埔寨參與新冠肺炎疫情救援工作，並對83個國家及世衛、非盟等國際組織提供緊急援助，包括檢測試劑、口罩等醫療物資。

羅照輝強調，目前，歐洲仍然是全球疫情大流行的中心，美國形勢嚴峻，亞洲國家疫情不容樂觀，非洲存在蔓延的風險。中國對於國外的疫情感同身受，主動對有需要的國家提供力所能及的幫助，將抗擊疫情的經驗分享給全球一百八十多個國家和十多個國際組織

向意柬派出醫療專家組

針對中國對外援助問題，有媒體問到，中國如何確定援外抗疫物資標準，此前有沒有支援中國抗疫會否成為判斷標準？國際發展合作署副署長鄧清波回應說，中國會否援外抗疫，主要根據當地醫療衛生條件、物資缺乏情況和當地提出的具體援助需要來判定。

他說，中方本著量力而行、盡力而為原則對外援助。具體的援助物資品種、數量，雙方人員職責由兩國政府商討確定。他也強調，“滴水之恩當湧泉相報，中國疫情嚴重之時，外國對中國的援助、政治支持，我們時刻銘記在心。”

美卿藉G7發炮 抨華未全面公開疫情

七國集團（G7）外長會議因應新冠肺炎疫情改以視像會議方式舉行，美國國務卿蓬佩奧表示，與會國家對中國未有全面公開疫情深表關注。

蓬佩奧在會後的記者會，以“武漢病毒”稱呼新型冠狀病毒，並批評中國故意發放虛假訊息。他表示，出席會議的外長們皆同意，中國正針對新冠病毒大流行發動“假信息”的攻勢，企圖轉移視線，改寫“中國式疫情源頭”的事實。

堅稱“武漢病毒” G7拒發聲明

蓬佩奧表示，近期中國官員多次指美國將新型冠狀病毒帶到中國，批評有關言論是瘋狂。他強調，美國渴望與所有國家合作，包括中國，以保障生命和健康，以及受疫情打擊的經濟，但必須有完全透明的資訊才能應對疫情。

有報導指，蓬佩奧在會上要求其他國家代表將新型冠狀病毒稱為“武漢病毒”，但各方出現分歧，以致會後未能發出聯合聲明。蓬佩奧在會後記者會未有否認有關報導。G7成員國包括美國、英國、加拿大、法國、德國、意大利及日本。

中國外交部副部長羅照輝批評美方抹黑中國，又指病毒源頭是科學問題，需要聽取專業科學的意見，重申中國採取了最全面和最嚴格措施，付出巨大犧牲和貢獻，為世界抗疫贏得時間和經驗，認為是有目共睹。

他也表示，美方的不當言論損害了中美合作抗疫，損害了中美關係。