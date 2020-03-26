受惠單位不用申請 檳援金4月到手

（檳城26日訊）檳州首席部長曹觀友說，州政府已經掌握幾乎所有涉及受惠單位類別的數據，因此昨日宣佈的檳城人民援助配套受惠單位無需註冊，援金將在4月匯入到受惠者的戶口。

他說，州政府在做出這項宣布後，引起受惠群體的疑問其中包括如何申請等，不過州政府早已有解決方案，受惠民眾不必擔憂。

“我們也了解或許有些單位是在檳城人民援助配套的受惠範圍以外，所以州政府特別撥給每一位州法議員3萬令吉作為相關選區人民的緊急救濟基金，這項撥款也包括反對黨議員的選區在內。”

商業免息貸款 31日宣佈申請程序

對於檳州商業免息貸款一事，檳州發展機構將於本月31日宣佈申請程序，曹觀友保證州政府將研究檳城的最新發展，並在必要時宣佈其他援助。

曹觀友今日透過臉書專頁直播記者會時指出，隨著州政府邀請私人界加入防疫行動，以提供必需品給需要的單位後，1天內就獲得州內私人界響應並承諾捐款近200萬令吉。

他說，州政府決定成立“檳城新冠肺炎基金”接收上述捐款，以幫助州內有需要的人，有關銀行戶頭為馬來亞銀行557054620930，欲知更多詳情可瀏覽：www.PenangLawanCovid19.com。

“今天我很高興宣布，州政府已經將上千個洗手消毒液及檳城應對新冠肺炎醒覺海報，移交給州內的共管公寓管理層及居民協會，同時州政府早前也已將洗手消毒液和紅外線溫度計也移交給檳威兩地市政廳和在前線的執法及醫療單位。”

他坦言，在Top Glove的善心捐贈下，州政府也移交了7萬對醫療手套給檳城醫院的前線醫護人員，還有私人企業也捐獻300套個人防護配備給檳城醫院。

他承諾州政府將在確保財務分配、人力資源及物質上做出精明的策略，讓前線人員及檳州人民獲得保障。