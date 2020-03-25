指管制令延長變廢紙 學校職員錢丟垃圾桶抗議

（亞羅士打25日訊）一名學校男職員疑不滿政府延長行動管制令，自拍視頻指有錢不能花，並將一疊疊100令吉現鈔丟入垃圾桶，視頻上載後遭網友討伐。該校校長第一時間代男職員公開道歉，並促請大家別學習這不良行為。

據了解，該男職員在學校擔任宿舍主任多年，在行動管制令期間一人獨居在學校宿舍，而拍攝地點是在校內。

該男職員拍攝的視頻約2分鐘長，畫面中他將收在信封和鐵箱櫃內的數疊現鈔取出，指在行動管制令延長後，大家無法出門，一些東西包括現鈔已變成廢紙，然後將現鈔丟入垃圾桶。

該男職員是在其個人Instagram社交媒體直播該視頻。雖然事發後他快速移除視頻，但已被網友快手錄下，並聯同他的帳號轉發到其他社交網站，批評他炫耀把鈔票丟入垃圾桶的行為很過份，上樑不正下樑歪。

學校校長接受本報訪問時證實該男子是該校職員，並對該男職員的舉止感到遺憾，並願意代他公開道歉。

“事情已發生了，我們不能當作沒這回事。知其不可而為，我希望大家別學這個不良行為。”

校長說，在行動管制令期間，這名男職員選擇留在學校宿舍，全校只剩下他一人，相信是一時無聊，面對環境壓迫，才會作出如此妄舉。

她透露，她在今天傍晚獲知這事情後，第一時間致電給當事人要求移除該短片，但隨後聯絡不上對方，令她擔憂對方的情況。

“這男職員向來工作態度良好，希望大家能給這名年輕人一個自我反省和改過自新的機會。”

她說會在行動管制令結束後，與這男職員當面了解事情的來龍去脈，到時再決定是否要採取紀律行動。

男子發帖道歉

該男子於晚上10時許發帖，表示之前所發的視頻內容純屬娛樂，若造成任何人不舒服，他說聲對不起，並表明下不為例。

“玩歸玩但點到為止，祝福全球人類可以度過疫情難關。”