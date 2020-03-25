新山醫院物資告急 號召民眾捐贈

（新山25日訊）防疫物資告急，新山蘇丹後阿米娜醫院（中央醫院）的醫院巡察員透過社交媒體發布貼文，號召民眾捐贈防護配備或款項給醫院，支援前線醫護人員。

根據貼文，院方急需醫療物資包括：耳溫計、消毒搓手液、N95口罩、醫用手術服、醫用頭套或護理帽、橡膠手套、醫用鞋套及防護面罩。

新山中央醫院巡察員財政賴頌穎受詢時披露，該院面對醫療防護配備短缺的問題，她在上周到醫院出席會議後，便主動了解情況及列出清單，借此協助醫院展開募集行動。

“一開始，我只是在朋友圈內發布消息，不過貼文較後被許多人轉發，引起廣泛關註。”

巡察員個人名義號召

她指出，由於新山中央醫院的醫院巡察員（Ahli Lembaga Pelawat，ALP）未有設立臉書專頁，她便以個人名義發布訊息，呼籲民眾捐贈物資，此舉也引發一些質疑聲浪。

她解釋，貼文所提供的銀行戶頭號碼並非個人戶頭，而是醫院巡察員的銀行戶頭，所有捐款將轉交給院方，作為採購必需品用途。

她也建議，由於院方所使用的防護配備有一定的標準。因此，有意捐贈物資的民眾，可事先聯絡醫院巡察員主席沙紮里（012-782 8869）或其他巡察員確認。

巡察員名義註冊戶頭

新山中央醫院院長莫達今日發表文告，證實院方展開醫療物資募集行動。

他說，經查實，社交媒體貼文所發布的聯昌銀行（CIMB）戶頭號碼（8603-7521-47），是以新山中央醫院巡察員名義註冊的銀行戶頭。

“醫院巡察員是由衛生部委任，以加強醫院和社區之間的聯系，為人民帶來更好的醫療服務；醫院管理層接獲巡察員的財政報告後，將提呈給財政部審核。”

他補充，院方將監督醫院巡察員的行動，確保募集行動不會被有心人士濫用。