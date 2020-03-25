芙蓉公市限制人潮 曝曬排隊等購物

（芙蓉25日訊）“芙蓉公市限制人潮防疫措施”進入第二天，大批市民從清晨6時開始排長入內採購，長長“人龍”呈“S”字形延伸近1公里。

為了加強應對2019冠狀病毒病（Covid-19）疫情，芙蓉市政廳從昨日起採取“限制人數”措施，除了再度縮短公市營業時間至中午12時及封鎖各區入口，僅剩一個公市首要出入口，所有進入的市民必須測量體溫及佩戴口罩，當局也僅限100人入內，並且限定30分鐘採購時間。

芙蓉公市販商主席許禮曡受詢時指出，雖然有關措施於昨日正式落實，但逢周二有大部分小販休業，因此昨日並沒有出現大排長龍的現象。然而今日從清晨6時開始，就有大批民眾陸續排隊等待進入芙蓉公市。

S形人龍長1公里

他說，芙蓉公市早上8時許開始出現人潮，民眾從大門口呈“S”字形排隊，一直到對面的鮮花檔再延伸至公廁，長長的“人龍”將近有1公里。

“所有採購者需先進行測量體溫，確保佩戴口罩後，才能夠進入菜市場採購，公市四周也有警員及士兵駐守，嚴格檢查所有進入停車場的交通工具。”

相較於之前未限制人數的情形，許禮曡也認為，隨著加強防疫措施，減少群聚現象後，無論是小販或市民也會更安心。不過，唯一不足的是，芙蓉公市範圍太大，若每輪僅允許100人入內採購，公市依然太過空曠，以至於很多民眾被迫在烈日當空之下排隊，等待進入採購。

他指出，到芙蓉公市的購物者大部分都是長者，因此擔心在艷陽下等候太久，長者身體會吃不消，他也向官員要求希望能夠增加人數，避免公眾久等。

據他了解，隨著政府落實“行動管制”令，也造成二樓餐飲業極大的影嚮，從原本大部分照常營業的熟食檔，如今僅剩下不到10檔，而且前來打包食物的市民也不多，相信是因為考慮到人潮太多，加上只有30分鐘採購時間，市民選購蔬菜後只能急匆匆離開，導致二樓餐飲檔冷清清。

王亞蘭（市民）

“以往每周會2到3次到芙蓉公市採購，但這次因為行動管制令，我和幾個家庭合起來向菜販訂購了大量的蔬菜，今日特意來拿貨，卻不料要大排長龍。雖然等待時間不長，但由附近沒有地方遮陰，太曬了，下次暫時不再訂菜，直接到其他的百貨公司或雜貨店購買會更快。”