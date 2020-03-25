慕尤丁：減輕國人負擔 貸款供期寬限6個月

（吉隆坡25日訊）首相丹斯里慕尤丁說，國家銀行宣佈延遲償還貸款、重組信用卡欠賬，以及重組企業融資的的措施，涉及至少1000億令吉。

他今日在臉書貼文說，這項減輕國人經濟負擔的措施，包括4月1日起個人與企業自動獲得6個月延遲償還的寬限期、拖欠信用卡的用戶可以選擇將未償還餘額，轉換為定期貸款，以及企業可以和金融機構洽商重組貸款，以減輕新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情對國人與各行業的沖擊。

疫情沖擊各行業

“這是深具意義的數目，感謝財政部、國家銀行及馬來西亞金融業的關註。”

慕尤丁指出，政府了解到，為了阻止新冠肺炎蔓延而實施的行動管制令，不但引起人民身心的不安，也影響人民財務。

“各階層人民，不論企業家、農民、漁夫、日薪打工一族，對他們的經濟收入充滿疑問。他們非常擔心的是償還銀行貸款問題，不論個人貸款或受疫情影響的中小型企業。”

他說，財政部與國行經過數次會商後，決定採取上述數項措施，減緩新冠肺炎疫情造成的財務沖擊。

慕尤丁也指出，他已經要求財政部及國家銀行針對上述決定公布更多細節，以便人民能充分了解這將帶來的好處。

“這是一筆非常大的數目，我感謝財政部、國行以及馬來西亞銀行業的關注。”

他表示，這項宣布，正如他在主持國家經濟行動理事會會議後所說，政府正在研究減輕人民負擔的各種方案，不久將出台另一項更完善和有意義，讓人民和國家受惠的振興經濟計劃。

國家銀行在昨日發表文告說，所有個人或中小企業的現有貸款，包括房屋及汽車貸款，但信用卡除外，將可自動獲得6個月延遲償還的寬限期。

延期還貸 利息照算

（吉隆坡25日訊）在政府落實展延償還個人和中小企業延期貸款或融資長達6個月計劃下，雖然貸款人在這期間不需要償還貸款，但是貸款或融資的利息是照樣計算並且積累。

在此暫緩償還配套下，符合資格的人士或企業將自動享有這項服務，而欠款逾期超過90天的貸款者將不符合資格。暫緩貸款/融資還款（延期配套）問答：

1.什麼是暫緩償還貸款或償還融資？

這是在有限的期限內暫時推遲或終止貸款或融資還款義務（本金和利息）。在此期間，符合條件的貸款人或客戶只要有貸款或融資，就無需付款，也不會收取滯納金或罰款。貸款或融資償還的利息或利潤將繼續積累，未來貸款人或客戶將需要償還遞延的付款。延緩期長後將恢複貸款或融資。

2.我可以要求延期超過6個月？

只有6個月延期。如果要延長期限請聯絡銀行。

3.如果我選擇延期，我的國家銀行信貸資訊系統（CCRIS）記錄會受到不利影響嗎？

不會。無論如何，貸款或融資償還的利息將繼續積累，貸款人或客戶將需要償還延期付款。建議貸款人或客戶與他們的銀行機構聯系，討論在延期後可以恢複償還貸款的選擇。

4.我需要申請嗎？

不需要。所有符合條件的個人和中小企業貸款或融資者（不包括信用卡）都將自動符合延期條件。

6.我的貸款或融資違約了，我符合資格嗎？在重新安排和重組（R＆R）計劃下的貸款是否可以享受延期方案？

已拖欠90天以上貸款或融資帳戶將不符合延期的條件。建議貸款人或客戶向銀行尋求幫助。

7.哪些銀行有提供暫緩配套？

由國家銀行監管的所有持牌銀行，持牌伊斯蘭銀行和規定的發展金融機構（DFI）將提供此延期服務。符合資格標準的貸款人或客戶可以自動利用這種伸縮性服務。

8.我怎麼知道我的銀行是否將我的貸款或融資納入在暫緩計劃？

我怎麼知道我是否符合資格？銀行機構將向個人和中小型企業貨款人或客戶提供充分的訊息，表明他們的貸款或融資還款已根據該計劃被推遲。此類訊息可以通過適當管道發布給貨款人或客戶，或在銀行機構的網站上發布。

9.我想繼續償還我的貸款或融資，我該如何選擇退出自動暫緩配套？

如果你選擇要退出自動暫緩配套，你應該聯絡銀行，或繼續及時和全額償還你的貸款或融資。

10.我是否需要為此間的6個月的遞延金額付額外利息？

對於常規貸款，包括本金和利息（即複利）的未償餘額在暫停期間期繼續徵收利息。對於伊斯蘭融資，未償本金的利潤將繼續增長。但是這樣的利潤不會依伊斯蘭教法原則增長。

但銀行不允許對遞延金額上施加滯納金，換言之，借貸/還款只是推遲了6個月。