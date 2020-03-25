檳掀搶麵包瘋潮 未上架就掃光

（檳城25日訊）行動管制令進入第8天，切片麵包已經成為口罩之外另一個最難買的商品，各品牌切片面包一上架就被搶購一空，不少市民在麵包車還沒來就不停向店家詢問，當麵包車一到就一擁而上，有些直接在麵包車上取麵包，送貨員還來不及把麵包放上架子，所有切片麵包已被搶完。

雖然麵包生產廠在這時期如常運作，其中Gardenia Bakeries（KL）私人有限公司更在昨日作出保證，他們除了如常供應麵包到各超級市場與其他分銷外，也會在這時期全力以赴，每週全天候工作增加生產量，以滿足消費者需求，但仍應付不了民眾的搶購潮。

今早許多迷你商店、雜貨店及便利店還是一“包”難求，擺放切片麵包的貨架空空如也，不是還沒來貨，就是麵包貨車一來被民眾湧入搶完。

麵包10分鐘被搶光

其中一間迷你商店老板告知，每天情況都是如此，許多民眾來尋購切片麵包，早上麵包車還沒來就不停詢問，麵包車一到就一擁而上，有些直接在麵包車上取麵包。

“我們要多訂麵包都沒有貨，全由送貨員配發，不過這一兩天發現，所配發的切片麵包有比較多，但不管來多少，全都在10分鐘內被搶完。”

在現場買到3粒白切片麵包的婦女受訪時說，她昨早去了6處都買不到切片麵包，今早去了巴剎一趟也沒有，還好今天終於買到。

民眾守店外等麵包

另一名雜貨店店員說，每天一早都有不少婦女守在店外等麵包貨車，切片麵包經濟又方便，在行動管制令期間全家大小吃量大，所以這期間不只購買的民眾多，所購買的數量也多。

“常看到民眾一買就是五六切片麵包，相信除了自己食用外，也有可能是切片麵包現在很難買，所以幫忙鄰居或朋友購買。”

“雖然發現不少民眾一次買上好幾粒切片麵包，但我們沒有限制每人購買的數量，主要是方便大家。”

在人人都在找切片麵包的期間，也有油站公司推出只要打油40令吉就能以1令吉價格購買Gardenia切片白麵包的優惠，希望吸引民眾前來打油。