買夜宵被截查企圖逃 3人違管制令被控

（太平25日訊）3名華裔青少年在行動管制令期間共車外出購買夜宵，在遭警方攔查時卻驅車企圖逃跑，其中未成年的司機今日遭控阻差辦公，另2名青少年則被控違反行動管制令。

由於3名青少年不諳國語，法庭因此將案件展延至5月4日過堂，讓諳閩南語翻譯員向他們翻譯控狀。

案展5月4過堂

19歲的被告林俊和（無業）被控予本月22日凌晨3時03分，由新板金河園前往保閣亞三阿逸君令路，抵觸2020年傳染病防範與管制條規（疫區舉措）第3（1）條文。

當法庭巫裔通譯員向被告讀出控狀，而推事阿麗芭詢問被告是否明白時，被告表示不完全明白。

推事過後將案件展至5月4日過堂，以便讓諳閩南語的通譯員為被告講解。

法律援助局律師希姬瑪督為被告求情時說，由於被告目前沒有工作，希望推事將保釋金降至最低，推事過後讓被告以1000令吉保釋外出候審。

另一名17歲（家居後廊）的少年，同樣面對上述同樣控狀，他也面對不明白控狀的問題，獲準以1000令吉保外於5月4日候審。

至於16歲的司機（家居十八丁）則被控在同時同地，由金河園驅車至阿逸君令期間，遭警方攔查時駕車逃跑，被控抵觸刑事法典第186條文（阻差辦公）。

他獲準以1000令吉保外候審。

在2020年傳染病防範與管制條規（疫區舉措）下，被控有罪者可被判罰款最高1000令吉，或以6個月監禁替代，或兩者兼施。而阻差辦公罪成可被判監禁不超過兩年，罰款不超過1萬令吉或兩者兼施。

被告母親：兒子孝順 外出替我打包食物

17歲的被告母親謝秀君在法庭外告訴記者說，其從事磨石工作的兒子非常孝順，每個月在發薪後，都把大部份的薪金交給她，作為一家5口的生活費。

她指出，案發當天凌晨約2時，她因為感到肚餓準備煮快熟面，兒子因為擔心她有高血壓，便勸她不要吃太多快熟面，然後聯絡了友人一齊外出打包食物。

“當時，我曾詢問他在行動管制期間，半夜外出會否遭到取締，兒子表示他的2位朋友也要打包食物，會載他一起前往，豈知兒子外出後到了天亮都沒有回家。”

謝秀君說，到了隔天早上才接到友人的通知，指兒子已被警方扣留，直到中午才獲準外保。

她說，她育有4名子女，其中2名還在求學，她平時以洗碗打雜為生，但最近卻因為左腳跌傷無法工作，又面對兒子被控，可說是夜漏偏逢連夜雨。